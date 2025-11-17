Миене вместо метене за по-чист въздух в училище

При замърсяване, уязвимите деца трябва да останат на закрито с филтриран въздух

Разпространяват го в училища и забавачки

С наръчник столична община показва как да пази малчуганите

Заместване на сухото метене с мокро почистване и използване на въздушни филтри (HEPA) в класните стаи, за да се намали прахта и концентрацията на фини прахови частици препоръчват от столична община в специален наръчник “Чист въздух за децата”.

В наръчника има и съвети как да се действа в дни с “високо” ниво на замърсяване, включително препоръка уязвимите деца да останат на закрито с филтриран въздух.

Има и специални мерки за контрол на вътрешните замърсители като въглероден диоксид.

В препоръките за управление на физическите дейности има много напътствия за адаптиране на часовете по физическо. Записано е, че при пиково замърсяване, интензивните дейности следва да се преместват на закрито, за да се намали вдишването на замърсители от децата.

Програмата “Чист въздух за здрави деца” е част от по-широката стратегия на Столична община за прилагане на новата Директива на Европейския съюз за качеството на въздуха и надгражда вече отчетените обнадеждаващи резултати от въвеждането на нискоемисионната зона за транспорт, ускорената подмяна на печките на твърдо гориво и другите мерки, прилагани от Общината с цел подобряване качеството на въздуха.

Сред тях са разширяването на метрото в София, подмяна на подвижния състав на наземния градски транспорт, разширяването на зелената система в града и увеличаване на обхвата на механизирано метене и миене на улиците с над 30%.

Предстои и въвеждане на единни минимални стандарти за училищна среда, които ще регламентират проветряването и използването на филтриращи системи.

През октомври 2025 г. Столичната община и лекарската мрежа “Въздух за здраве” стартираха серия от специализирани обучения “Чист въздух за здрави деца”, насочени към директорите и екипите на училища, детски градини и ясли в столицата. Ключов елемент от тази програма е наръчникът за действие, насочен към педагогическите екипи.

“Със започването на отоплителния сезон, неминуемо се увеличават и количествата на вредни емисии в атмосферния въздух. Сега е особено важно да обърнем повече внимание на грижата за най-уязвимите групи. Ръководството съдържа много ясни и конкретни мерки, които всеки преподавател би могъл да предприеме, за да се ограничат максимално рисковете за децата”, заяви Надежда Бобчева, зам-кмет в направление “Зелена система, екология и земеползване” в Столичната община.

“Работим по разпространението на наръчника, за да стигне там, за където е предвиден и където е най-нужен - в яслите, градините и училищата - местата, на които децата прекарват най-голяма част от времето си”, подчерта Бобчева.