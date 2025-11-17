Сменят цветните контейнери в София

В шест района поставят нови съдове

ЕКОПАК започва подмяна на всички 240 контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки в район Средец с нови съдове, с по-голям обем и отвори, с по-здрава конструкция и механизъм и нови стикери.

На 19 ноември от компанията ще покажат новите контейнери пред Шесто ОУ “Граф Н. П. Игнатиев” на ул. “6-ти септември”.

До края на 2027 г. ще бъдат сменени всички контейнери в шестте района, които обслужва в Столична община с новия модел.

Новите съдове за картон и хартия (син контейнер) и пластмаса и метал (жълт контейнер) са с 83% по-голям отвор за улеснение на гражданите.

Освен това те са и по-здрави и устойчиви и могат да събират повече отпадъци от опаковки. Новият тип контейнери са с обем 1700 литра, в сравнение с 1500 литра на досегашните.

Предстои експеримент на място, с който нагледно да бъде показано, че разделното изхвърляне е лесно и бързо. По време на експеримента ще бъде засечено колко време отнема сгъването и поставянето на 20 рециклируеми опаковки в контейнерите, сред които и по-обемни такива - като кашон и пластмасова бутилка над 3 л.