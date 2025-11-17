Шест държави приеха устав на Балканския конституционен форум

Шестте държави – членки на Балканския конституционен форум – България, Турция, Албания, Черна гора, Косово и Северна Македония, приеха устав на организацията по време на Третата годишна конференция в Анталия.

Документът е базиран на подписания в София през 2023 г. Меморандум за създаване и учредяване на Форума. Той събра единодушната подкрепа на представителите на конституционните юрисдикции, които направиха поредна крачка за утвърждаването на организацията, съобщиха от пресцентъра на конституционния съд. Членовете на Балканския конституционен форум приеха и съвместна декларация.

Делегацията на Конституционния съд на България бе представена от неговия председател Павлина Панова, конституционните съдии Галина Тонева и Невин Фети, както и от главния секретар на Съда Валентин Георгиев и референта Десислава Кемалова.

Основната тема на третата годишна среща в Анталия беше „Стандартизация за правата на човека и ролята на конституционното правосъдие“. Докладът, който конституционният съдия Невин Фети изнесе във втория панел от дискусиите, също бе на тема „Стандартизация за правата на човека и ролята на конституционното правосъдие“.

Следващата страна, която ще приеме Балканския конституционен форум догодина, ще бъде Северна Македония, решиха делегатите.

Балканският конституционен форум е основан на 27 октомври 2023 г. в София по инициатива на българския Конституционен съд, като целта е обмен на опит и добри практики между конституционните юрисдикции на Балканите по актуални въпроси в сферата на конституционното правосъдие.