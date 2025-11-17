Наваксахме изоставането от последните три години в правосъдните реформи, предвидени в ПВУ, каза Георги Георгиев

България е успяла през изминалите 10 месеца да навакса изоставането си от последните три години в реформите в област „Правосъдие“, предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), подписан през април 2022 година. Това каза министърът на правосъдието Георги Георгиев, който участва в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“ на Европейския съюз в Брюксел, съобщиха от Министерството на правосъдието.

По време на срещата министърът представи постигнатия от правителството напредък по реформите в рамките на ПВУ в областите „Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие“, „Антикорупция“, „Въвеждане на задължителна съдебна медиация“ и „Подобряване на рамката за несъстоятелност“.

Георгиев отбеляза, че последната голяма реформа е новият Закон за лобизма, който е изработен след консултации с Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и предстои да бъде подложен на обществено обсъждане.

В изпълнение на препоръките от Годишния доклад Министерството на правосъдието е подготвило проект за подкрепа по Инструмента за техническа помощ на ЕС, насочен към повишаване на капацитета за разследване на корупция по високите етажи на властта. Проектът е подаден за оценка, като очакваното одобрение ще допринесе за изграждането на специализиран капацитет и за засилено междуинституционално сътрудничество при тежки корупционни разследвания, се посочва още в прессъобщението.