Анкетата на „Труд Нюз“: Българите масово се лишават от почивки, храна и забавления заради поскъпването

В седемдневна анкета на „Труд Нюз“, проведена сред 2157 участници, с уникално IP, става ясно от какво се отказват заради рязкото поскъпване на храни, услуги, енергия и ежедневни разходи.

Анкетата отговаря на ключов въпрос, който вълнува всички: „От какво се лишават българите след драстичното поскъпване на всичко?“

Отговорите говорят сами за себе си:

Почивка - 32.17%

Храна - 24.39%

Забавления - 18.27%

Отопление - 9.27%

Дрехи и обувки - 5.15%

Спорт - 3.66%

Лекарства - 3.34%

Образование - 3.06%

Горива - 0.70%

Анкетата ясно разкрива тревожна тенденция: най-големият разход, който българите премахват, е почивката – цели 32,17% от участниците са се отказали от ваканции и кратки уикенд пътувания.

На второ място идва нещо още по-притеснително – 24,39% се лишават от храна, което е ключов индикатор за обедняване и нисък покупателен стандарт.

Силно засегнати са и разходите за забавления (18,27%), което показва, че домакинствата ограничават културните и социалните си активности.

Почти 1 на 10 българи се лишава от достатъчно отопление, което е тревожен знак на фона на високите сметки за ток, газ и твърдо гориво. Това е особено критично за семейства с деца и възрастни хора.

Макар процентът да е малък, 3,34% от хората се лишават и от лекарства, а 3,06% от разходи за образование – две сфери, които засягат бъдещето и здравето на нацията. Това е пряко отражение на обедняването, което изяжда бюджета на домакинствата.

Анкетата ясно показва, че поскъпването засяга всички социални групи, а домакинствата режат както „лукса“, така и основните си нужди.

Българите са принудени да намаляват качеството си на живот по всички направления. Това са ключови сигнали за икономическо напрежение, които обясняват защо много хора усещат стагнация, тревожност и несигурност.

В условията на рекордно поскъпване, българите все по-често избират между основни нужди, което поставя темата за доходите и стандарта на живот в центъра на обществените дебати.

