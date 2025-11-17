Унгарски компании имат интерес към активите на "Лукойл" в България, каза Петер Сиярто

Унгарски енергийни компании може да проявят интерес към закупуването на активите на "Лукойл" в България. Това обяви унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто в интервю за YouTube канала "Józan ész".

Той декларира, че унгарското правителство е готово да подкрепи подобни преговори. Министърът припомни, че САЩ са предоставили отмяна на санкциите за продажбата на чуждестранни активи на "Лукойл", включително такива в България. "Това отваря вратата за участие на унгарските енергийни компании в сделката", добави Сиярто.

„Ако (унгарските компании - бел.ред.) се нуждаят от подкрепа, ние ще ги подкрепим, тъй като ефективното функциониране и регионалното укрепване на унгарските енергийни компании може да се счита за национален икономически интерес“, посочи той.

Министърът не назова конкретни компании, но отрече съобщенията, че по време на срещата си в София с българския президент Румен Радев миналата седмица, е обсъждана евентуална сделка за активите на руската компания в България.