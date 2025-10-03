Наркопласьорът Тото сменя хероина с фентанил

Полицията го задържа с 1 кг от синтетичната дрога в квартал “Бояна”

Лежа 4 година и половина в затвора по споразумение

Пазарджишкият наркобос Стойо Стефанов - Тото, признал преди години, че с хората му са пласирали по 1 кг хероин на месец в родния му град, е задържан отново с дрога. Този път софийската полиция го заловила в квартал “Бояна” с 2 пакета по 500 грама фентанил - синтетичният аналгетик, който масово започна да се използва в САЩ като заместител на хероина, стигна и в Европа, а миналата година - и до България. Фентанилът е 100 пъти по-силен от морфина и за вече има около 10 смъртни случая и у нас от предозиране с фентанил, най-вече от смесването му с други видове дрога.

47-годишният Тото е бил спипан с фентанила на 29 септември и вече търка наровете в ареста, научи “Труд news” от Софийския градски съд. По искане на прокуратурата мярката му е гледана в четвъртък - 2 октомври и магистратите са били категорични: постоянно “задържане под стража” заради богатото му крими досие и опасност, ако остане на свобода, да извърши друго престъпление.

Един от двата незаконни пистолета, открити при един от арестите на Тото и негови авери през 2017 г.

Бандата на Тото от общо 15 души бе разкрита през 2008 г. в Пазарджик и по това време стана втората по големина разбита престъпна групировка у нас след тази на Митьо Очите в Бургас. Тя получава името “Монопола”, тъй като от 2001 до 2007 г. успява да подчини всички дилъри на хероин в Пазарджик. Но е различна от съществуващата още от 90-те години наркомрежа “Монопола” във Варна, подозирана през 2004 г., че стои зад неразкритото и досега отвличане срещу откуп на Рубин Коцев - бащата на разследвания в момента варненски кмет Благомир Коцев.

Тото, тримата му “лейтенанти” - Баче Вас, Тако и Кадъша и останалите 11 улични дилъри (някои от тях са с прякори Щангата, Вампира, Пастета, Мърфи и Кенефа - б. р.) в периода от 2009 до 2013 г. сключват споразумения с прокуратурата. Повечето присъди са условни, а най-високата е на Тото - ефективна от 4 години и половина затвор. По-голямата част от нея обаче той излежава в ареста. Всички до един признават описаното в обвинителния акт, че за малко повече 7 години са успели да доставят в Пазарджик и пласират сред местните наркомани около 100 кг хероин и чистата им печалба стигнала до 5,6 милиона лева.