На 10 август 2025 г. да почерпят

Георги Стайков, актьор, 61 г.

Проф. Даниел Вълчев, декан на ЮФ на СУ, бивш вицепремиер и министър на образованието, 63 г.

Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи, 65 г.

Иван Кондов, постоянен секретар в МВнР, бивш служебен министър, 57 г.

Д-р Константин Димов, лицево-челюстен хирург, 52 г.

Д-р Михаил Тиков, бизнесмен, собственик на "Булфарма" ООД, УМБАЛ "Софиямед" и редица здравни заведения в страната, 63 г.

Надя Сефин, управител на "Булфарма" ООД.

Проф. Стефка Оникян, джаз певица.

Тихомир Стойчев, посланик във Великобритания, 63 г.

