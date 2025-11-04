На 110 години издъхна най-възрастният германец

Соченият за най-възрастен мъж в Германия почина на 110 години, предадоха световните информационни агенции.

Карл Хайдле е издъхнал в събота през нощта, се казва в официалното съобщение, публикувано от община Кернен, близо до град Щутгарт.

„С него нашата общност губи един изключителен съгражданин, който е преживял повече от век германска история и е останал дълбоко свързан със своя роден край“, заявиха от местната управа.

Хайдле е роден на 2 септември през далечната 1915 г. е преживял всички дълбоки промени и сътресения в родината си. "От имперска Германия, през нацизма, двете световни войни, Студената война, падането на Берлинската стена и настъпването на цифровата епоха", отбелязва ДПА.

Обявен е за най-възрастния мъж в Германия от Томас Брайнинг от Университетската болница в Улм, който работи за Групата за геронтологични изследвания – международната институция, удостоверяваща възрастта на столетниците, които са на над 110 години.

Според учените най-възрастната жена, родена в Германия, е 113-годишната Илзе Майнгаст. Тя обаче е напуснала пределите на родината си и живее в Америка.

