На 2 юни 2025 г. да почерпят

Д-р Владислава Митова, началник Детско отделение в МБАЛ "Бургасмед".

Георги Анастасов, бивш депутат, 68 г.

Георги Донков, треньор по футбол, 55 г.

Евгени Минчев, PR и продуцент, 62 г.

Емилия Кралева, постоянен представител на България при Службата на ООН във Виена.

Д-р Костадин Паунов, управител МБАЛ "Велимед", гр. Велинград, 67 г.

Константин Тилев, радиожурналист, 73 г.

Петър Манджуков, бизнесмен, 83 г.

Робин Кафалиев, продуцент, актьор, 61 г.

Хараламби Анчев, бивш вицепремиер и министър на правосъдието, 72 г.

Цветомир Паунов, административен секретар на ПП ГЕРБ, 49 г.

Шендоан Халит, депутат от ДПС-НН в 51-ото НС, 38 г.