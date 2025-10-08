На 8 октомври 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Бойка Щерева - Лейди Би, певица.
Десислава Атанасова, конституционен съдия, бивш депутат от ГЕРБ, бивш министър на здравеопазването.
Ивелина Василева, бивш депутат от ГЕРБ, бивш министър на околната среда и водите.
Иво Христов, бивш евродепутат, 55 г.
Лена Бориславова, депутат от ПП-ДБ в 51-ото НС, бивш началник на политическия кабинет на Кирил Петков.
Д-р Людмил Гецов, началник отделение по неврохирургия в МБАЛ "Бургасмед", 62 г.
Д-р Мариела Топалова, началник Детско отделение в МБАЛ "ВЕЛИМЕД", гр. Велинград.
Митко Събев, бизнесмен, 64 г.
Румен Гунински, кмет на Правец, 68 г.
Славчо Крумов, депутат от Възраждане в 51-ото НС, 50 г.