Новият нападател на ЦСКА: В главата ми са само победи

Леандро Годой е надеждата на ЦСКА за голове и победи. След като втори сезон „червените“ не могат да намерят истинската си деветка, то звездата на Берое е като мечта.

„Гладен съм за големи неща – каза Годой пред официалния сайт на ЦСКА. - В главата ми са само победи. Имаме отбор с много добри футболисти, които ме приеха страхотно. Сега периодът за ЦСКА е лош, но всичко ще се промени. Нека феновете бъдат спокойни. Очакванията са огромни и ние сме решени да преодолеем трудностите. Направих голяма стъпка в кариерата си. Сега съм в най-големия клуб на България.”

Нетърпение да играе за ЦСКА демонстрира и последното ново попълнение Бруно Жордао. „Най-после съм тук – каза бившия младежки национал на Португалия. - Очаквам да се видим на стадиона.“

ЦСКА няма мач през последния кръг, защото Арде изяви желание да го отложи заради плейофа в Лигата на конференциите срещу Рухов. Така дебютът на двамата нови ще е в двубой на омразата недолюбвания от феновете срещу ЦСКА 1948 в неделя.