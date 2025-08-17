Провал за Левски във Враца

Левски изпусна да излезе еднолично на върха в Първа лига след 0:0 с Ботев (Враца) в двубой от 5 кръг. На стадион "Христо Ботев" гостите проспаха близо 60 минути, в които не създадоха абсолютно нищо пред вратата на Димитър Евтимов. Грешната стъпка на "сините" дойде само 2 часа след провала на Лудогорец срещу Локомотив (София) в Разград в друг мач без попадение.

Старши треньорът на столичани Хулио Веласкес отново предприе редица промени в стартовите 11 след двубоя в Европа със Сабах (2:0) в четвъртък. Така на върха на атаката се озова Рилдо, който в поредна среща разочарова. На ниво не бяха още Асен Митков, заменен на почивката заради ранен картон, както и Патрик Мислович.

След почивката Веласкес хвърли Борислав Рупанов, Марин Петков, Майкон, Радослав Кирилов и Евертон Бала. Промените видимо дадоха импулс в играта на Левски, но на няколко пъти Евтимов се намесваше вещо. Най-чистата ситуация се откри пред Рилдо, който от няколко метра опита да довкара, но и този път бившият вратар на ЦСКА парира.

При другата добра ситуация Рупанов свали на втора греда, където бе Кирилов, но ударът му бе спасен, а при последвалата добавка Рилдо отново не съумя да се разпише.

Така в крайна сметка в 5 кръг Левски загуби първи точки и вече има 13 пункта, но остава втори заради по-добрата голова разлика на Лудогорец.