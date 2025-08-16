Черно море ликува в дербито на Варна

Черно море не сдава трона във Варна - тимът на Илиан Илиев срази градския съперник Спартак с 3:1 като гост в дербито на 5 кръг на Първа лига. "Моряците" остават непобедени от "соколите" вече повече от 18 години и 9 поредни сблъсъка.

Георги Лазаров и Николай Златев продължават да впечатляват през кампанията, реализирайки поредни попадения. Първият откри резултата в 65-ата секунда на "Коритото", хвърляйки в екстаз около 1200 фенове на "моряците". Доскорошният играч на Фратрия и бивш капитан на Спартак (Пд) вече има 3 попадения през кампанията.

Шанде изравни за "соколите" след 12 минути игра, възползвайки се от грешка в отбраната на гостите. Бразилецът бе намерен на втора греда от Деян Лозев и с удар без подготовка прониза Пламен Илиев.

Първата част вървеше към равенство, когато Максим Ковальов сгреши фатално. Вратарят на домакините изпусна топката при центриране на Жоао Силва по земя, а отблизо Николай Златев довкара на празна врата.

След почивката тимът на Илиев видимо подобри играта си и не допусна Спартак да се върне в мача. "Моряците" вече владееха топката далеч по-добре и в самия край на мача резервата Фелипе довърши съперника с удар отблизо - 3:1.

Спартак остава без победа през кампанията, а Черно море вече има 11 точки, на 1 от лидера Лудогорец, с толкова е и Левски.