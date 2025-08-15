Феърплей във Варна преди дербито на града

Ръководствата на Черно море и Спартак Варна постигнаха споразумение, според което ще бъдат отпускани максимум 1500 билета за гостуващи фенове на дербито на Варна. То бе подписано навръх празника на Морската столица, 15 август, Голяма Богородица.

Както е известно, в последните дни имаше голямо недоволство от привържениците на "моряците" относно бройката отпуснати билети за предстоящото утре дерби но "Коритото".

Ето какво написаха от Черно море:

"Уважаеми черноморци,

Днес беше постигнато споразумение с ФК "Спартак 1918" - Варна за продажбата на билети за мачовете между двата отбора.

А именно:

• Да бъдат отпуснати до 1500 билета за гостуващи фенове на стадион "Спартак";

• Да бъдат отпуснати до 1500 билета за гостуващи фенове на стадион "Тича".

Нека дербито между двата отбора, извоювало си през годините статута на един от най-значимите мачове в българския футбол, заради спортното съперничество в него, но и заради феърплея, да се превърне в празник за града ни!

Да подарим на варненци един футболен спектакъл!

15.08.2025 г.

С уважение,

Ръководството на ПФК "Черно море" - Варна".