Вторият тим на Левски с победа в Трета лига

Вторият отбор на Левски победи с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“ Сливнишки герой в мач от 3-тия кръг на Югозападна Трета лига.

Победното попадение за „сините“ падна в 24-та минута, когато след остро центриране от корнер на Иво Мотев, Мирослав Делков си отбеляза автогол.

Воденият от старши треньора Йордан Петков е на пето място във временното класиране с актив от 6 точки след първите 3 кръга на надпреварата.

„Левски II“: 12. Огнян Владимиров, 2. Христо Аргиров, 3. Александър Кръстев, 4. Стоян Лазаров (46 – 19. Антон Манов), 5. Стоян Добрев, 6. Сашо Грънчаров, 7. Иво Мотев (46 – 14. Александър Калчев), 8. Радостин Стоилов (90 – 17. Виктор Любенов), 9. Стивън Стоянчов, 10. Кристиян Йовов (к) (82 – 15. Кирил Манчев), 11. Калоян Атанасов (70 – 13. Кирил Котев).