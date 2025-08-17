Няма монокини, на мода са прашките

Още по темата: Без голи жени на плажа в Бургас 29.05.2024 09:55

Може да поискат промяна в Моралния кодекс за плажуване

Освен завръщането на трапезите по плажа заради скъпотията в крайбрежните заведения, тази година има нова мода сред банските на дамите. Няма монокини, но в замяна на това, трупащите тен представителки на нежния пол, масово са с прашки, коментираха морски вълци.

Моралният кодекс, който забранява на плажуващите дами да се пекат по монокини и да разсейват спасителите, все още не е отменен. Клаузата за забрана на монокини обаче трябва да се допълни със забрана на прашките, защото те са също толкова привличащи вниманието, смятат наблюдатели на ситуацията по плажа.

Моралният кодекс за плажуване, всъщност преди няколко години бе написан от представители на църквите и други организации в града и има пожелателен характер. Нищо чудно сега авторите му да поискат, спешни промени, като се има предвид опасното и коварно августовско море.

Отдавна, през сезоните, в Бургас няма и Евин плаж. Вече години наред, липсват огражденията в единия край на Северната ивица, където дамите трупаха тен по Евино облекло.

А вътре, зад оградата на Евиния, се правеха незабравими пазари от търговки - полякини, които носеха парфюми "Бич може", кремове, сутиени, обеци и гривни.

Междувременно, през юли, в Историческия музей бе подредена уникална фотографска ретроспекция , показваща какви са били дрехите през вековете, включително банските.

Първите бански за дами, покривали цялото тяло, а при врата, глезените и китките, били привързани с ширити. Преди 30 - те години плажовете били отделено- мъжки от женски. Едва през 30 те и 40 те години, плажовете вече са били смесени, а дамските плажни костюми вече били цели, с деколте изрязано, и плетени от трайна европейска вълна. Върху тях намятали пижама – пъстра ефирна рокля с халат.