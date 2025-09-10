Луната носи напрежение в личните и обществените отношения до 21 септември

Лунното затъмнение може да възбуди старо заболяване, хронична болест или да се разпаднат градени с години отношения

Внимание е необходимо и заради присъствието на Луната в 12 дом, домът на кармата



Бъдете внимателни с думите си в следващите седмици

На 7 септември наблюдавахме пълно лунно затъмнение. Пълната фаза започна в 20.31 ч. , максималната фаза настъпи в 21.11.39 ч. и завърши в 21:53 ч. Интересно допълнение в кадрите беше присъствието на Сатурн, видим с просто око вляво и по-ниско от Луната. Луната от 6 септември е в Риби, на 8 септември премина в Овен. Заради пречупването на слънчевите лъчи в атмосферата Луната се оцвети в червено-оранжево, което е далеч от цвета на кръвта, въпреки че наричат тази Луна кървава и не вещае нищо страховито.

В часа на максималната фаза - 21.11 ч. Слънцето е в съвпад с Меркурий в Дева - лишен от празнодумство знак, в хармония с мълчанието на небесното светило, което означава, че до предстоящото частично слънчево затъмнение на 21 септември 2025 г в 22.42.47 ч., е необходимо изключително внимание и предпазливост с думите си, включително в политически план, да бъдем добронамерени, да не обиждаме, да не спорим заядливо.

В противен случай, Луната ще въздейства негативно на обществените процеси и личните отношения, вместо да дарява своята закрила.

Сатурн и ретроградния Нептун. Тази тройна ретроградност не е причина за притеснение и страхове, освен ако сами не си ги внушим, защото освен с Лунния възел, Луната няма фактически съвпад с другите планети. Ретроградните планети не са врагове на човека, тъй както човека е враг на всички около него, стига да не решим да тръгнем с петите напред, пък ще мачкаме без да гледаме, а кармата ще нараства от негативна, по негативна.

Лунните затъмнения, които се случват две седмици по-рано или по-късно от слънчевите, предопределят събития, предизвикани от нашите мисли и чувства. Промяната е предимно в нашето ежедневие и битие. Когато лунното затъмнение предшества слънчевото, достигаме до критичната точка на ситуация, свързана лично с нас или с обществото, с междуличностните ни отношения. Интересно след това предопределение какво ли ще се случи по време на вота на недоверие, освен ако не бъде отложен за след 21 септември.

Луната ни подтиква да си зададем въпроса „как”

Важен въпрос с още по-значим отговор - как да успяваме и да извървим пътя си, отреден ни от Съдбата. Най-силно повлияни от фазите на Луната и лунните затъмнения са хората, родени в Рак, или с Луна или асцедент в този знак. При пълнолуние и затъмнение тези хора са по-възбудени, някои от тях стигат до непровокирана словесна или физическа агресия, нервни са, страдат от безсъние.

По време на затъмнения хората са силно подвластни на влиянието на Луната, което зависи и от положението є в личния хороскоп. Могат да станат агресивни, гневни и да не успяват да овладяват действията си, като са склонни както на физическо насилие, така и на убийства и самоубийства. Лунното затъмнение може да възбуди старо заболяване, хронична болест или да се разпаднат градени с години отношения.

Лунното затъмнение за разлика от слънчевото завършва пореден или един от етапите от нашия живот. Дневният светлик - Слънцето и нощният светлик - Луната са в опозиция. Аспект, носител на трудности и неблагополучия. В такъв период мнозина се чувстват различни и отхвърлени. Липсата на хармонично общуване води до проблематични отношения. Чувствителността е прекомерна и мнозина са склонни да съчувстват и съпреживяват чуждата болка до степен на вживяване в нея и приемането є за собствена. Астрологичното тълкуване ни казва, че лунното затъмнение е криза, в резултат на която нещо ще бъде кардинално променено или отхвърлено. На повърхността излизат въпроси за трудните взаимоотношения, проявяват се скритите конфликти, разкрива се информация, която дълго време е била скрита от нас, обществото, държавата или планетата и става публично достояние. Тайното може да излезе наяве.

Не забравяйте, че в този период емоционалният заряд е твърде силен и трябва да се пазите от взимане на спонтанни решения. Това, което бъде разрушено в такъв период, трудно подлежи на възстановяване или никога няма да бъде възстановено, без значение дали е проект, отношения, съдружие, брак или междудържавни отношения. В действителност затъмнението може да се проявява преди още да е започнало. Събитията започват да се случват като предчувствие за бъдещото затъмнение два до три дни по-рано.