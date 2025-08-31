Фаворитките на френските крале

Диан Дьо Поатие или Бриджит Макрон пет века по-рано

Анри II, Анри III или да те застигне смърт пред фаворитката

Анри III, подобно на баща си, обичал да е в прегръдките на по-възрастни от него красавици

Знае се, кралете никога не са оставали без любовници, но само във Франция тези жени са били институция с определена социална функция и роля. И в обкръжението на коронованата глава са ги наричали фаворитки, тоест предпочитани, избрани, любимки, като е нямало никакво значение дали произходът им е бил знатен или съвсем обикновен, селски. Държавната необходимост е принуждавала краля да сключва брак без любов, елегантно казано с партньорка със студено-синя като неговата кръв и той е търсел желаните емоции и безметежния физиологичен екстаз другаде, при червената, истинската гореща кръв. И дали заради слабостта на монарха към обикновено винаги младата и хубава жена като секс-партньорка или поради предпочитането й за интелектуална дружка, но лека-полека в двора му тя заема мястото на кралицата, приета безпроблемно дори от самата нея.

Кралят на Франция – Анри II, който е по-малкият син на Франсоа I, но наследява на престола родителя си.

Диан дьо Поатие е двадесет години по-възрастна от краля на Франция – Анри II, който е по-малкият син на Франсоа I, но наследява на престола родителя поради ранната смърт на по-големия си брат. Въпросната разлика във възрастта обаче въобще не пречи на красивата и високо образована за времето си дама да бъде повече от две десетилетия фаворитка на монарха. Тук паралелът на влюбената двойка Анри II – Диан дьо Поатие с тази на сегашния президент на Франция Еманюел Макрон и Бриджит Троньо е неизбежен - обединява ги огромната почти еднаква разлика в годините в полза на дамите, намекваща че геронтофилията май открай време не е никак чужда на франсетата.

В деня на раждането на Диан дьо Поатие на 31 декември 1499 г., гадателка предсказва, че щастливата й звездата ще я издигне в държавата по-високо дори от кралицата. И звездобройката се оказва права - родената в благородно семейство девойка е въведена съвсем млада във френския двор и веднага след като навършва пълнолетие, тя става съветничка по женските въпроси на крал Франсоа I. След смъртта на съпругата си - кралица Клод Френска, монархът ѝ поверява грижите за синовете му Франсоа и Анри - точно Анри II, бъдещият крал на Франция, който започва да обожава Диан дьо Поатие още шестгодишен и продължава да я боготвори до смъртта си на 40 години. За тогавашния свят любовта им изглеждала платонична или по-скоро била като майчинска обич на по-голямата дама към детето, което тя на практика била отгледала.

Диан дьо Поатие

Но в действителност ставало дума за нещо съвсем различно, тоест за истинска плътска връзка, която започнала след смъртта на съпруга на Диан – Луи дьо Брезе, който бил внук на вече одуманите на тези страници крал Шарл VII и неговата водеща фаворитка Анес Сорел. Та след кончината на благоверния, Диан станала придворна дама на флорентинката Катерина де‘ Медичи - съпругата на Анри II и когато той се възкачил на престола, започнал да не крие любовта си към по-възрастната дама.

Нещо повече - по време на коронацията му бродерията и аксесоарите по неговия празничен костюм напомняли много тези по тоалетите на Диан, като на гърдите му били извезани преплетените първи букви на техните имена - „Д“ и „А“. Освен че през годините кралят поръчва все на подбрани художници множество портрети на фаворитката си и я обсипва с бижута, той ѝ подарява великолепен замък в долината на река Лоара, прави я и член на неговия таен съвет, като оставя на нея да избира останалите членове.

Катерина Де’Медичи

Лека-полека Диан дьо Поатие се сдобива дори с повече власт от кралицата и взема всички важни решения в семейството на суверена - от образованието на децата до украсата на дворците, инициатор е на социални мерки за подпомагане на бедните, на строителството на болници, на раздаване на помощи на семействата на инвалиди от войните и т.н. Като кралят никога не отказва средства за осъществяването на нейните идеи. А изправена пред необходимостта да си ляга с любовник-тийнейджър, когото погребва пет години преди смъртта си, Диан си налага строг начин на живот, за да се бори с поразиите на времето по нейните приказни според съвременниците й лице и тяло. Къпела се в ледена вода, не използвала никаква уморяваща кожата козметика, яздела всеки ден по три часа кон и пиела сутрин чаша от някаква специална напитка със злато. Смятало се, че разтворен в течност, благородният метал имал подмладяващи свойства и той бил установен в големи количества в косата на фаворитката. Днес се намират доктори, които твърдят, че точно златото било отровило бавно и със сигурност умирило преждевременно иначе здравата Диан..

А Анри II бил страстен ловец, участвал също така редовно в рицарски турнири и на 1 юли 1559 г. той празнувал именно в такава надпревара сключването на мирен договор с Испания и сватбата на дъщеря си Елизабет Валоа с испанския крал Фелипе II. И в турнирен дуел с граф Габриел дьо Монтгомъри - командир на неговата шотландска стража, Анри бил тежко ранен. Окото му било пронизано от счупеното копие на противника, засегнат бил мозъкът и въпреки усилията на личния му лекар да го спаси, кралят умрял, при това в страшни мъки. Не бил навършил още 40 години, очите му ги склопила Диан дьо Поатие, като на погребението на монарха освен нея и кралицата Катерина де’ Медичи, присъствали също така още три негови фаворитки.

Първата от тях била италианката Филипа Дюси, която е топлила почти година леглото на Анри, когато той все още е бил престолонаследник – през 1537 г. Жанет Стюарт пък била незаконна дъщеря на крал Джеймс IV Шотландски, като и тя е била също като Диан дьо Поатие близо 20 години по-възрастна от Анри II. Интересното при нея е това, че тя си съперничила близо две години за кралските ласки с Диан Дьо Поатие, но накрая французойката надделяла и шотландката била принудена да се върне при баща си. Две години преди да бъде убит в рицарския турнир, за няколко месеца кралят се бил сдобил с доста по-млада фаворитка – Никол дьо Совини, която му ражда син. Но според мълвата Диан успява да я изгони от леглото на монарха и тя става обикновена придворна дама.

Останала вдовица на Анри II, издънката на големия флорентински род Медичи – Катерина, поставя истински планетарен рекорд – тя се оказва майка на трима крале на Франция, с които малко или много управлява великата страна. Заедно със съпруга си са имали общо десет деца – интересното е, че следа като се гушкат за пръв път след сватбата, цели пет години новородено не проплаква край тях и се понася слух, че кралят е стерилен. Изведнъж обаче флорентинката зачева и започва да ражда всяка година по едно отроче, а когато Анри II загива по време на рицарския турнир, за суверен като Франсоа II през юли 1559 г. е провъзгласен едва навършилият 15 години негов най-голям син. Но той носи кралската корона броени месеци, тъй като се разболява тежко и умира след няма и година, като го наследява пък току що чукналият 10 лазарника Шарл IX. Него Господ Бог оставя да царува цели 15 години, чак до смъртта му през 1574 г. след продължително белодробно заболяване.

От начало той управлява благодарение на майка си Катерина де’ Медичи, която е провъзгласена за регентка, като тежката му дума започва да се чува в държавата след като навършва 16 години. Царуването му се свързва преди всичко с религиозните битки във Франция между католици и протестанти, като Шарл IX e смятан от мнозина историци за инициатор на печално известната Вартоломеева нощ, когато католици-фанатици избиват водачите на протестантите във Франция и над 30 хил. техни следовници. За вдъхновител на тази касапница обаче е сочена често Катерина де’ Медичи, която е върла католичка и дори двама нейни чичовци са били папи – Лъв Х и Климент VII. През 1571 г. тя успява да комбинира брак на сина си с австрийската принцеса Елизабет, но в същото време оставя плътно до него и чак до смъртта му една единствена фаворитка - юношеската му любов и внучка на личния лекар на Анри II - Мари Туше.

За това, каква велика дипломатка и „кралица–майка“ е била Катерина де’Медичи говори фактът, че през 1573 г. тя успява да комбинира с мощните през XVI-ти век европейски държави короноването на третия й син Анри за крал на Полша. Но година по-късно умира брат му – кралят на Франция Шарл IX-ти, той няма преки наследници, короната се пада на по-малкия брат и той напуска на бърза ръка двореца в Краков, за да се върне в Париж, за да я надене. Управлението му също е белязано от братоубийствените битки между католици и протестанти, като самият крал става жертва на враждата, но думата ни бе за фаворитките, още повече, че и неговите очи, също като на баща му Анри II, са склопени от фаворитка.

Съвременниците му го описват като мъж, който много обичал да се наслаждава на женските ласки, имал е авантюри освен със сънароднички, също така с пищни дами от половин Европа – германки, полякини, австрийки, италианки и т.н. Но мнозинството от тези обичани от Анри III жени са по-малко известни от тези на баща му Анри II или дядо му Франсоа I и това според историците се дължи на малко странен факт. Ами на практика от уважение към майка си Катерина Де’Медичи и по-късно към обичаната съпруга Луиза Лотарингска, той на практика временно закрива „институцията фаворитка“.

Тоест никога не е давал на любимата си жена въпросната титла официално, както са правили предшествениците му, нито пък я е засипвал с щедри и понякога направо безразсъдни подаръци. Наричал я е просто „любима“ или „приятелка“, но се е отнасял към нея като към истинска фаворитка – тя била негова постоянна спътници в живота, но винаги като компаньнонка на майка му или по-късно като придворна дама на съпругата. Като сексът между краля и поредната избраница най-често се е вихрил далеч от двореца и най-вече далеч от погледите на двете жени, които е поставял над всички останали.

Анри III - върлият католик и преследвач на френските хугеноти.

Любопитен е фактът, че отначало и Анри III, подобно на баща си, обичал да е в прегръдките на по-възрастни от него красавици, но те били с десетина години по-големи, а не като при таткото – с двайсетина. Първа в списъка на тези „любими“ или „приятелки“ фигурира Франсоаз Бабу дьо ла Бурдезиер, която е произхождала от средна ръка благородническо семейство, но ражда от законния си съпруг прочутата фаворитка на следващия френски владетел Анри IV – Габриел Д’Естре. Историци твърдят, че Франсоаз била посветила бъдещия суверен в тайните на любовта още докато е бил тийнейджър. Друга мила на сърцето и плътта на Анри III дама в буйните му предбрачни години била пак негова какичка с 10 години по-възрастна – Рьоне дьо Риьо дьо Шатобриан. А преди да стане крал на Франция и да се ожени за Луиза Лотарингска – събития случили се през 1574 г. в рамките на два месеца - близо две години той изглеждал влюбен до уши в прелестната Мари дьо Клев. Тя била наричана в двора „Хубавата Мари“ и Анри дори бил поискал от майка си Катерина Де’Медичи с нея да мине под венчило, но членовете на кралския съвет преценили, че кръвта й не била достатъчно синя, за да стане кралица.

Франсоаз Бабу дьо ла Бурдезиер

Много одумвана на времето краткотрайна, но шеметна връзка, била тази с куртизанката на всички времена на Венеция – Вероника Франко. Абдикирайки от трона на Полша, за да се възкачи на този на Франция, на път за Париж Анри решил да посети най-пищния град на средновековна Европа и да се повесели там седмица-две. Но веднъж стъпил във Венеция, той луднал по красивата Вероника и тя му била „любима“ или „приятелка“ цели три месеца, до деня, в който дошли пратениците на Катерина Де’Медичи и синът бил принуден да скъса със сладкия живот. Въпреки че Анри настоявал да го придружи, изисканата топ-ескорт-ка, както се казва днес, не се съгласила, предпочитайки да си остане кралица на нощния живот в родния прелестен град и негова първа поетеса. А след като височайшата й тръпка си тръгнала, тя станала най-търсената жена във Венеция, но приемала в леглото си само красиви, млади и свръх богати мъже. Като Вероника Франко е може би единствената в света фаворитка и изискана проститутка, на която е кръстена улица – намира се в съседния на Венеция град Падуа.

Куртизанката на всички времена на Венеция – Вероника Франко

По ирония на съдбата Анри III - върлият католик и преследвач на френските хугеноти, тоест протестанти, е пронизан смъртоносно с кама на 1 август 1589 г. от монаха-фанатик Жак Клеман. Смятал той, че кралят не бил прегърнал достатъчно католическата кауза след смъртта през януари същата година на майка му Катерина и решил да го премахне. А както и на таткото Анри II, според хроникьори очите му била склопила неговата последна, но този път доста по-млада фаворитка или „приятелка“ - Жан дьо Лавал.