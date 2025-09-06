АСТРОХОРОСКОП

Събота

ОВЕН

Не се колебайте да приемете и допълнителни задачи, които в изобщо няма да ви натоварят. Гарантирате си отлични приходи. Деловите разговори са успешни. Планирането на работата ви за деня е във ваша полза. Очаквайте финансови постъпления, които идват навреме, за да инвестирате успешно. Съветвам ви преди пътуване за ден или два да обсъдите намеренията си с близките си, за да избегнете разправиите и да се уточните кой ще готви вместо вас, ако сте семейни и имате деца.

ТЕЛЕЦ

Изцяло сте във властта на емоцията и ви е трудно да се концентрирате в работата си, но се дразните и от опитите да ви налагат промени. Не обтягайте отношенията с колегите и се опитайте да не влизате в спор с никого на работното си място. Не се захващайте с нови задачи. Стабилизирайте постигнатото до момента. Разсеяни сте заради лични проблеми, притиснали ви от сутринта, които трябва да разрешите до края на деня. Съдбата ви подлага на изпитание, за да види дали сте склонни към компромиси.

БЛИЗНАЦИ

Проявявате наивността си от сутринта. Финансовото ви състояние може да се влоши, ако позволите да ви измамят и решите да вложите парите си в губеща дейност, само защото не се задълбочавате в предложенията, които ви отправят. Бързо ще осъзнаете грешката си. Следобед сте в отлично настроение и ще се справите със служебните си задължения. Личният ви живот е свързан с разочарования, породени от силно изразените ви материални стремежи и постоянни искания за скъпи тоалети, бижута и пътувания.

РАК

Не пренасяйте на работното място проблемите, породени в семейството ви, за които колегите ви не носят вина. Бъдете старателни и отхвърлете най-напред рутинните си служебни задължения. Ако ви предложат допълнителни задачи, не ги отказвайте, защото ви носят добра възможност за материална стабилизация. Денят ви е емоционален. Вечерта ще ви натоварят със семейни задължения, които не сте отхвърлили заради отсъствието си от дома. Бъдете отговорни към близките си и не се измъквайте с извинения, че сте уморени.

ЛЪВ

Обмислете идеите си и преценете дали не противоречат на вижданията на колегите ви и на вашите принципи. Задължени сте днес да завършите част от служебните си задачи и да отчетете резултатите до края на деня. Не спорете, че ви натоварват ненужно и проявете отговорност. Начинанията са успешни. Сутринта се заемете с домакинските си задължения. Следобед се отдайте на развлечения със семейството си. Ще заслужите тяхното одобрение. Вечерта отидете на ресторант с любимите си хора, а след това се отдайте на сексуални удоволствия.

ДЕВА

Колкото по-малко величаете егото си, толкова по-малко грешки ще допускате. Насочете всичките си сили в приключването на служебните си задачите си, за да не си създадете проблеми с вашите колеги. Не позволявайте заблудата във вашите истински възможности да се превърне в началото на сериозен провал. Сутринта се заемете с домакинските си задължения. Следобед се отдайте на развлечения със семейството си. Ще заслужите тяхното одобрение. Вечерта отидете на ресторант с любимите си хора, а след това се отдайте на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Запазете добрия тон и добрите колегиални отношения, дори и ако се чувствате наранени и пренебрегнати в този ден. Ще ви зарадват материални успехи от скоро завършени задачи. Проведете отложените разговори и съвещания на работното място. Организаторските ви възможности ще бъдат оценени. Вечерта се подгответе за проблеми с ваш роднина, който ще ви изненада неприятно с предателството си. Приемете фактите и не се ядосвайте. Ваши съседи се опитват да съсипят брака ви, защото искат да привлекат към себе си партньора ви и да го използват.

СКОРПИОН

Вашето умение да мислите аналитично и задълбочено ви помага да разкриете нови възможности за изява. Отнасяйте се предпазливо към поднесените ви идеи и предложения. Дълбоко в себе си сте неуверени и колебливи, но имате сили за активна работа и успешно ще приключите текущи задачи. След работа, ако сте задължени да отидете, се приберете у дома и си почивайте, защото натоварването без отмора вреди на здравето ви. Възползвайте се от шанса да стабилизирате отношенията си в семейството.

СТРЕЛЕЦ

Проявете решителност, за да осъществите идеите си. Изпълнението на служебните ви задачи точно в този ден е свързано с прилагане на нови методи, основани на знанията, които сте придобили скопо, но не сте изявили до момента. В общуването с колегите си бъдете компромисни. Въпреки напрежението през деня вечерта си почивайте или отидете на гости, за да се заредите с положителни емоции. Подарете романтични мигове на интимната си половинка и се отдайте на сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Подкрепа, която получавате е причината за успех и в най-смелите ви начинания. Очаквайте среща, която може да стане повод за промени в професионалния ви живот. Не се доверявайте на непознати, случайно попаднали на работното ви място хора, за да си спестите удари от конкуренти, последвани от финансови загуби. Отхвърлете задълженията си у дома, особено ако са свързани с ремонти, за които сте извикали майстори, но стоите и ги наблюдавате. От значение е да запазите спокойствие.

ВОДОЛЕЙ

Преди да пристъпите към начинания стабилизирайте постигнатите резултати от завършените рутинни задачи. Внимавайте при общуване с непознати. Не прекалявайте със своята самоувереност, за да подобрите финансовото си положение. Ще ви върнат заем, който ще ви помогне да осъществите идеите си. От сутринта лични проблеми ще ви накарат да забравите за почивката си. Справете се бързо и се отдайте на приятни емоции. След като се справите с проблемите си създайте романтична обстановка.

РИБИ

Днес финансовото ви положение ще се подобри и ще ви възвърне самочувствието. Бизнесмените, развиващи търговска дейност могат да уговорят сключването на финансови сделки. Задоволството ви е огромно. Ако околните не са сговорчиви и не се съобразяват с вас, причината може да е в прекалената ви критичност. Подгответе се за упреци от брачния си партньор, че го изоставяте на произвола на Съдбата, само защото ви изпращат зад граница. Няма как да го убедите в противното. Не се изненадвайте, ако ви накаже с лишаване от секс.

Неделя

ОВЕН

Вместо да се оплаквате стабилизирайте позициите си на работното място. Откажете се от прибързаните начинанията, но бъдете дейни. Проблеми, които упорито отказвахте да разрешите ви изнервят напълно заслужено, защото сте предизвикали случващото се с вашите действия. Виновници търсите някъде извън вас, но всъщност сте самите вие. Вечерта обърнете внимание на семейството си и на брачния си или интимен партньор. Не забравяйте, че въпреки омарата от деня сексуалните удоволствия са вашето хапче за добро настроение.

ТЕЛЕЦ

Преценявайте с разума си действията си на работното място. Не се опитвайте да налагате мнението си, ако искате професионалният успех да не ви изостави. Избягвайте необмислените начинания. Няма да ви отминат служебни проблеми, породени от импулсивните ви действия. Не рискувайте. Звездите ви предупреждават за разправия заради ревност от страна на партньора ви. Бъдете мили, категорични и искрени и докажете невинността си с красиво подредена маса, вкусна вечеря, хубаво вино и сексуални наслади.

БЛИЗНАЦИ

Сутринта се справяте добре със служебните си задачи, въпреки че никак не ви се работи, заради притеснения, породени от празниците в края на месеца. Деловите разговори са особено успешни за ваша изненада. Предложенията за инвестиции проверявайте внимателно, за да не вложите парите си напразно. Не пътувайте. Все още сте завладени от емоции заради кризата в личния си живот, скъпи жени и сте близо до отчаяние, но всичко е поправимо, стига да се огледате и да видите решението.

РАК

Не е изключена възможността да поставите началото на успешна дейност, обвързана с нови делови партньори. До обед завършете вече започнатите задачи и направете крачката към началото на току-що разработените идеи. Успехът е с вас, ако подхождате разумно и отговорно към задълженията си. Не сте се справили с проблемите в личните си отношения. Изходът не е в изневяра от ваша страна, а в разговори и изясняване на претенциите. Не разчитайте на възстановена хармония и сексуални наслади.

ЛЪВ

Настъпил е мигът, в който можете да получите финансова подкрепа от деловите си партньори. Работещите в сферата на частния бизнес са задължени да проведат деловите си разговори. Инвестициите трябва да са в умерени граници. Не надхвърляйте възможностите си, за да не търпите провал. Не ви съветвам да сте агресивни и критични към близките си. Ако не сте тактични и не ги изслушвате търпеливо, така, както изслушват вас, ще ги отдалечите от себе си. Интимната ви половинка не е готова за сексуални удоволствия.

ДЕВА

Отхвърлете до края на деня набелязаните служебни задачи. Не се доверявайте сляпо на поднесената ви информация, за да не съсипете отношенията с колегите си. Ваши нови познати не са могли да ви впечатлят. Не допускайте да ви използват. Не си разваляйте настроението заради интригите, които сте дочули. Не сте сигурни, че са свързани с вас. Вашата брачна половинка е извън себе си от притеснение заради интригите, с които я засипват ваши злонамерени роднини и сред които не може да отсее измамата, целяща да ви съсипят отношенията.

ВЕЗНИ

Бъдете инициативни, но с мярка и не се оставяйте във властта на ината си, който не само ви вреди, но ви печели и врагове. Пътувайте, ако прецените, че отдалечаването от работното място няма да обърка плановете ви и да изостанете със задачите си. Не рискувайте с необмислени начинания. Избегнете грешките. Проявете гъвкавост в разговорите с близките си, без значение дали сте уморени и заядливи, за да си спестите проблемите у дома, мили дами.

СКОРПИОН

Посветете деня на вече започнати задачи, които трябва да завършите днес, доброто възнаграждение си заслужава усилията. Неприятни новини, свързани с поредните опити да ви навредят, ще ви ядосат. Не отговаряйте със заядлив тон и не доказвайте правотата си, защото истината за лъжовната информация по ваш адрес съвсем скоро ще излезе наяве. Отново се сблъсквате с проблеми в личните отношения. Семейните да обърнат внимание на партньорите си и на децата си. Покажете им, че ги обичате.

СТРЕЛЕЦ

Очаква ви спокоен ден, въпреки трудностите, с които за пореден път ще се справите без усилие. Разчитайте на рутината и натрупания опит. Избягвайте необмислените начинания. Мнозина от вас ще се заемат с нова, приятна и перспективна задача, въпреки че искате да имате повече време за почивка. Разпределите силите си така, че да не се уморявате. По-добре е да не действате прибързано. Несемейните ще срещнат подходящия партньор. Не се отдавайте на сексуални удоволствия, ако не сте сигурни.

КОЗИРОГ

Предизвиквате упорството на колегите ви, които отказват да ви подкрепят, защото не приемате мнението им. Не споделяйте новите си идеи, свързани с професионалните ви стремежи. Ако развивате проспериращ бизнес със сигурност ще се намери кой от обкръжението ви да ви навреди, като се възползва от получената информация. Обърнете внимание на отношенията си в семейството. Избягвайте по възможност новите запознанства, въпреки, че ще ви бъде трудно да им устоите.

ВОДОЛЕЙ

Бъдете внимателни във всичко, което предприемате на работното си място и не разчитайте на късмета си. Не взимайте прибързани и необмислени решения в края на месеца. Получавате предложения, които не са във ваша полза, но ще се наложи да се примирите и да ги приемете. Не бива импулсивно да пристъпвате към решение за смяна на работата си. Ново романтично увлечение този ден ще завърши с раздяла и душевни рани. Бъдете предпазливи към новите си познати. Не се подвеждайте.

РИБИ

Очаквайте предложения за служебни задачи, които ви носят приходи. Поставете конкретни задачи на колегите си или на вашите подчинени, за да не ви създават проблеми. Пътувайте само при уговорена неотложна делова среща. Не се обвързвайте с обещания за участие във финансово съдружие. Поговорете с близките си, дори и ако сте достигнали етапа на невъзможност да си общувате спокойно. В един момент трябва да изясните дали ще имате съвместно бъдеще и бракът ви ще се съхрани или трябва да се разведете.