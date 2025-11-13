Община Варна ще си сътрудничи с Националната спортна академия

Документът предвижда съвместна работа в области като образование, наука, култура и спорт

Договор за сътрудничество между Община Варна и Националната спортна академия „Васил Левски“ подписаха зам.-кметът Илия Коев и ректорът на НСА проф. Красимир Петков.

Документът предвижда съвместна работа в области като образование, наука, култура и спорт до края на 2027 г.

Споразумението стана факт след решение на Общинския съвет във Варна. В него е предвидено общо участие в научни и научно-приложни изследвания, спортни и други проекти в рамките на национални и международни програми, симпозиуми и семинари.