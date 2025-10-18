Овцата отива на психолог

“Най-дразнещият глас” излезе доброволно от “Биг Брадър”

Инфлуенсърката Михаела смята себе си за победител

Михаела Василева, на 35 г., влезе в къщата на “Биг Брадър” със заявката, че изглежда като кифла, но не е такава. Винаги се е справяла сама в живота и никога не е търсила помощ. Работила е като управител на ресторант и на казино, сервитьорка, барманка, чистила е къщи в Англия и пак там е карала такси, но няма добри спомени от британската столица, освен от българските кръчми, които често посещавала.

Може да нацепи дърва и да смени гума. Затова и зрители, и съквартиранти останаха изненадани, когато, въпреки че спечели вота на публиката, мъжкараната обяви, че напуска шоуто доброволно и отстъпва своето място на номинираната за изхвърляне автомонтьорка Лена - жената, с която имаше най-много конфликти.

Инфлуенсърката и тик-ток сензация със 120 хиляди последователи Михаела се съгласи в името на добруването на съквартирантите да се подвизава в къщата под името “Овца” и никога да не споменава истинското си име. Тя наруши условието многократно, спечелвайки наказания за обитателите. Въпреки острия си език, а може би тъкмо заради него, Овцата получи 33% от зрителския вот, докато спасената от нея Лена - едва 5%. Затова всички бяха шокирани, когато напусна надпреварата за 100 хиляди лева. Още повече, че във визитката си за шоуто тя заяви: “Където са парите, там е и Михаела”.

Някои заподозряха, че ограничението на цигарите, наложено от Биг Брадър, е допринесло за решението й, което тя категорично отрече. В подкаста “Голямата сестра” Михаела каза, че смята да потърси помощта на психолог и че всички “скандали”, в които е била въвлечена от трима-четирима души, са били заради провокации. Тя обясни излизането си с това, че няма намерение другите участници да правят играта си на неин гръб, а иска да ги наблюдава отстрани и да види какво ще се случи, когато паднат маските. Като пример за провокатор инфлуенсърката посочи Мина, която облизвала пръстите си, а после разбърквала зелето, знаейки, че Михаела няма да яде от него. На другата сутрин, виждайки я, че идва, Мина накарала Давид да каже, че има плюнки в палачинките. Това за Михаела си е чиста провокация, а не истински сблъсък на характерите. За нея провокации правят слабите хора. “За мен в тази игра аз съм победител”, категорична е тя.

“Нямам цедка на устата, за мене има черно-бяло, няма сиво”, казва за себе си устатницата, която е очаквала някой да се изправи лице в лице и да й каже какво мисли за нея. “Говоря каквото искам, правя каквото искам и ако не стане на моята... Как така няма да стане на моята?!”, е израз на самочувствието й, което определено дразнеше обитателите на къщата. “Лъвицата си тръгна, чакалите започнаха да излизат един по един”, обобщава представянето си Михаела.

В същия момент тя признава, че личният й живот е катастрофа. На два пъти емигрирала в Обединеното кралство заради мъж. Първия път - когато навършила 18. Живяла няколко години с приятеля си, но го напуснала. Втория път, когато карала такси в Лондон, също заминала там заради гадже. “Аз обичам мъжете, обожавам ги, но мъжете ги е страх от мен”, казва Михаела. “В къщата правех мъжете дармадан”, твърди тя. “Не е нужно един мъж да е красив. Трябва да притежава харизма и най-вече да е висок”, са критериите на инфлуенсърката.

Постижението й? Това, което е направила - фурор. “Трябва да бъда забелязана задължително, да оставя следа, спомен, независимо каква емоция - добра, лоша”, казва тя и добавя: “Това, че си жив, не означава, че живееш”. Иска да я запомнят от “Биг Брадър” с нейната лудост и с това, че си е тръгнала, когато тя е пожелала.

Бащата на Гордиенко е застрелян от мафиоти

Мартина Гордиенко живее в Тайланд и тренира муай-тай по 6 часа на ден.

Момичето е отгледано от прадядо си Виктор Чичов и прабаба си Дора Смедовска

Мартина Гордиенко, професионален състезател по муай-тай, е една от участничките, която най-силно лази по нервите на съотборниците си в “Игри на волята”. Оцеляването на всяка цена е нейната стратегия и се оказва, че тя го умее още от детството си.

24-годишната Мартина израства без родители. Тя е извънбрачно дете на майка-българка и баща-украинец. Майка й не се чувства такава и ту си отива, ту си идва, без да се грижи за детето си. Баща й Андрей Гордиенко е бивш шампион по гребане, емигрирал у нас. Той се забърква с хора от подземния свят, става бодигард на Димитър Димитров-Маймуняка, когото взривяват, а малко след това, през 2002 г., самият Андрей е разстрелян в жк “Стрелбище” в София.

Мартина живее с майка си, втория й мъж и двете им деца, но търпи психическо и физическо насилие от пастрока си. Когато е на 15 години, след като попада в болница и при психотерапевт заради причинения й стрес, я поверяват на прабаба й и прадядо й, които по онова време са 68-годишни. Това са Дора Смедовска, юрист по образование, бивш национален състезател по баскетбол, но реализирала се като режисьор и сценарист (“Умно село”), и Виктор Чичов, кинооператор (“Оркестър без име”, “Жребият”). Така момичето попада в киносредите, което й се отразява положително. Междувременно работи във фирма за кетъринг и по заведения, танцува в клубове, живее известно време в Англия и Малта. Преди две години започва да тренира муай-тай и бързо напредва в спорта, защото притежава огромна физическа сила и талант за тайландския бокс.