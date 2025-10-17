Нови подробности за смъртта на Даян Кийтън

79-годишната Кийтън е кремирана

Актрисата Даян Кийтън почина в събота след пневмония, според смъртния акт, получен от CNN. По-конкретно, причината за смъртта на Кийтън е посочена в документа като „първична бактериална пневмония“, без да са посочени други значими състояния като допринасящи фактори.

Смъртният акт показва, че 79-годишната Кийтън е кремирана.

Той също така показва, че не е извършена аутопсия. Както CNN вече съобщи, дори при смъртни случаи с голям обществен отзвук, медицинският експерт в Лос Анджелис може да не се намесва, ако смъртта явно е настъпила от естествени причини.

Представител на пожарната служба в Лос Анджелис съобщи на CNN в събота, че сутринта са получили сигнал за медицинска помощ на адреса на Кийтън и парамедиците са транспортирали човек до болница. Източник от правоохранителните органи потвърди, че транспортираният човек е Кийтън.