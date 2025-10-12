Бъдещи младоженци гледаха кралска сватба

Нова тенденция - историята на двойката се вплита в ритуала

Посетителите наблюдаваха безплатно демонстрациите

Всичко за сватбения ден събра на едно място сватбено изложение “Love is in the Air - The Royal Wedding Experience”, което се проведе през почивните дни в Двореца - Балчик. Десетки двойки бъдещи младоженци безплатно гледаха детайли от кралска сватба - дефилета на булчински рокли, изнесени ритуали в Нимфеума, представяне на нови тенденции в сватбения свят, и участваха във фотосесии, дегустации на вина и специални гурме менюта.

Влюбените наблюдаваха и работата на гримьори и фризьори, които подготвяха булките в изложбената зала на избата на кралица Мария. Показан бе и ритуалът “крадене на булката” под звуците на гайда и тъпан, както и алтернативен - директно в Нимфеума и озвучен с китара и бандура.

“Идеята ни беше да предложим на младоженците едно различно реживяване, в което да видят как би изглеждала тяхната мечтана сватба, да могат да задават въпроси към специалистите и да се потопят в атмосферата на празника. Представихме два изнесени ритуала - класически, с жива музика и по-артистичен, който разказва историята на младоженците пред техните гости”, обясни идейният двигател на изложението Моника Карагенова. Тя допълни, че това е най-новата тенденция в ритуалите - да разказват за личността на двамата влюбени и съвместните им преживявания. Друго, на което младоженците държат, е декорацията да е с естествени цветя и материали.

В трите дни изложението, организирано от сватбен център My Wedding, ресторант Corona и музикално-артистична формация The Style, бе посетено от над 500 души. Имаше и истински венчавки - на нашенка и румънец, и живеещи в Норвегия българи. Тази година 52 двойки от България, САЩ, Румъния, Нидерландия, Канада и Великобритания са избрали Двореца за декор на сватбата си, вече има заявки и за 2026 г. В параклиса пък текат кръщенета. Едно от тях е на детето на французи, които преди 3 години сключили брак в Нимфеума.