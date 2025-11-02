В ложата на Лорда: Безобразна скъпотия тресе Лондон

Пазарната икономика се е превърнала в позорна

Тези ценови подскоци вървят с тънката презрителност на персонала

Бих нарекъл “обир по кралски” това което установявам всеки от последните пъти, когато се връщам в Лондон. Цените са станали безбожно скъпи, а ако решите да смените церемониалната си риза например, за която преди години сте платили 175 паунда, днес това удоволствие струва 575 паунда. Ако попаднете на арогантен продавач, ще ви каже, че сте хванали в ръце, най-изгодната цена и че има артикули на далеч по-висока.

Тези ценови подскоци вървят за ръка с тънката презрителност на персонала, особено ако е съставен от британци. Ако сте пили чаша бяло/червено вино преди месец в Шепърд маркет - симпатично място в сърцето на Мейфеър, за шест или девет паунда, днес чашката е 12 паунда. Не знам кое обуславя тези ценови височини, след като виното не ще кой знае каква поддръжка, особено ако си го купил преди година.

Пазарната икономика тук се е превърнала в позорна и механизмите на алчност са превъртели колелата си съвсем. Нелогичният ход на икономическо изнудване дори не се спъва по дъждовните улици на Лондон. Кара го смело и дори аз нямам представа какво може да преобрази това за броещите центовете си пенсионери, пришълци, хора с ниска трудова способност. Те просто се стопяват, алкохолизират и продължават да аплодират системата, която ги е унищожила, но им дава безплатни лекарства.

В същото време ресторантите си позволяват да ви карат да чакате да бъдете настанен, докато масите са празни и арогантният персонал разпорежда къде да седнете. Ако не сте резервирали, с вас попълват най-далечните ъгли. Трябва да ви бъде показано, че сте незначителни, контролирани, защото и тук, както в Америка съществува принципа на Next /следващият/.

Ако пък си малко по-шумен, защото си пил бирата, която са ти продали - тогава те молят, не, не те молят, задължават те, да напуснеш с уговорката, че може повече да не си желан клиент. Случи се пред очите ми онзи ден в Лондон, където в съседния ми пъб брилянтни млади военни просто се веселяха. След няколко чаши им отказаха обслужване. Надхитрих персонала и платих с моята карта, като курсантите ми върнаха парите. Получих последно предупреждение и аз. Има нещо гнило в Англия, но то кога ли не е било. Важното е, че пъбове много, а барманите се сменят на една седмица. Онзи ден когато се върнах в същия пъб с курсантите, една жена иззад бара изтича, прегърна ме и каза, че е новата управителка. Българка. Слънцето винаги изгрява, нали.

Фолклор за ценители

Български ритми и енергия в Лион, с Даниела

Даниела Георгиева - ръководител на ансамбъл “Фолклорна Магия” - Лондон, беше специален гост-хореограф на танцов състав “От Извора” в Лион, Франция. По време на своя престой тя проведе вдъхновяващ семинар, на който участниците имаха възможност да се потопят в магията на българските народни хора от различни етнографски области на България. Гостуването беше изпълнено с много емоции, усмивки и танцови предизвикателства. Танцьорите от Лион, сред които има и французи - влюбени в българския фолклор и традиции - приеха Даниела Георгиева с топлина и признателност. След успешното обучение тя получи втора покана за гостуване, като знак за признание към професионализма и вдъхновението, което носи.

Емоционално пътуване

Сантра празнува ЧРД в Париж

Многообразната звезда на българския поп Сантра отпразнува пореден рожден ден. Твърди, че е на 42, но в ушите на гледащите я, това звучи като наивна шега. За да потвърди това усещане, без грим и приготовления, тя вдигна чаша... чай, за свое и на семейството си здраве, в парижкия хотел Риц. Изпълнителката на “Без теб”, прозвучала също и в дует с Любо Киров, бе във френската столица на козметично изложение. Рожденичката е производител на висша козметика, правена по стара семейна рецепта. Дуетът с Любо не е единственото, което ги свързва, двамата просто са родени на една и съща дата. Сантра подготвя нов проект, който ще се появи през ноември, но за когото не издава нито нота.

Fashion idol

Атанас Стоянов

Той е повече разпознаваем чрез гласа си, но външността му също прави впечатление. Особено, когато водещият на “Любими песни за любими хора” по БГ радио се явява на сцена, като водещ. Освен брилянтен под светлините, Наско удачно подбира сценичните си облекла, както и в този случай. Комплименти за старанието, обусловило тържествен финал, видим от кадъра. Водещият изглежда прекрасно във втален смокинг, което подчертава близката му, но несъществена връзка с 50-те, но все още се държи в лигата на младежите. Всичко останало говори само за себе си и е подходящо за рубриката “Любими дрехи за любими хора”.