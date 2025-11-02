С какви еликсири се тъпче световният елит, за да не остарява

Преливане на кръв от деца и трансплантация на стволови клетки са част от процедурите

Достъп до уникални лекарства имат само членове на световното правителство

Чудили ли сте се някога как президенти, милиардери и звезди от шоубизнеса успяват да поддържат такъв забързан начин на живот? Един ден са в Ню Йорк, на следващия са в Делхи, а после хранят гладуващи деца в Сомалия. Дълги полети, смазваща отговорност да вземат решения, променящи живота, необходимостта да бъдат фокусирани и да мислят бързо. И все пак тези хора не се променят на външен вид; в техния случай времето сякаш е спряло. Те винаги са безупречно свежи, млади и красиви. Възможно ли е това за обикновен човек?

Някои биха казали, че такава невероятна производителност се постига чрез достъп до: най-добрите лекарства, елитни фитнес треньори и изключително прясна и здравословна храна. Не може да се отрече, че тези хора могат да си позволят най-скъпите и висококачествени продукти.

Скептиците твърдят, че това не е достатъчно и че членовете на световния елит имат достъп до някакъв вид супер-фармакологични вещества, които пренастройват мозъците им, ускоряват съзнанието им до скоростта на състезателен автомобил, като същевременно спират процеса на стареене. Според любителите на конспирациите, съществуват редица законни, но недостъпни за обикновените хора лекарства, които се използват от представители на световното правителство.

Вълшебно вещество

Най-известното вещество до момента, за което се предполага, че съществува, е обградено от множество митове и спекулации. Адренохромът наистина съществува и е продукт на окисляването на адреналина, който се намира в човешката кръв. Хората го произвеждат в много малки количества и официалната наука твърди, че не може да бъде синтезиран изкуствено.

Теоретиците на конспирацията са убедени, че се извлича директно от човешка кръв, след изкуствено предизвикване на определен екстаз. Особено силен адренохром се получава от деца. Смята се, че приемът на синтетичен адренохром превключва човешкия мозък от “нормално” състояние в режим на “всезнание”. Адренохромът позволява на човек да види същността на случващото се в света, нишките, които движат определени събития, и точно да изчисли кои действия ще доведат до желаните резултати. Дали това е вярно или не, е само предположение.

Модафинил и други подобни

Милиардери си преливат кръв от деца, за да останат вечно млади.

За разлика от митичния адренохром, има редица истински лекарства, които ентусиастите на неврохакинга използват, за да стимулират мозъчната функция. Важно е да се отбележи, че ефективността на тези лекарства е критикувана в научната литература. Модафинил се използва за подобряване на производителността. Смята се, че това вещество държи човек буден в продължение на 24 часа, като същевременно запазва паметта и вниманието. Модафинил не повишава коефициента на интелигентност. Кофеинът, комбиниран с L-теанин, повишава концентрацията, което означава, че човек може да изпълни задача без разсейване.

Рацетамите са група лекарства, обикновено наричани “подобрители на паметта”. Точният механизъм на тяхното действие е неясен. Смята се, че те влияят на ацетилхолина, вещество, необходимо за ученето и паметта. Важно е да се отбележи, че тези легални вещества не превръщат човек в робот със суперсили, а само леко увеличават производителността.

За красота и здраве

В този случай не става дума за леснодостъпни хранителни добавки и инжекции с ботокс. Световният елит трябва да има достъп до нещо, което работи, независимо колко скъпо или неморално е то. Ето какво казват теоретиците на конспирацията по този въпрос.

Отново адренохром, но този път той позволява на човек не само да бъде свръхинтелигентен, а да остане вечно млад. Твърди се, че се извлича от надбъбречните жлези на децата и се използва от елита за подмладяване.

Милиардерите уж си преливат кръвта на тийнейджъри. Девствениците са най-подходящи за тази цел. До 2019 г. съществува компания, наречена “Ambrosia Plazma”, която предлага на всеки възможността да си прелее кръв от камбоджански или индийски тийнейджър само за 8000 долара.

Проучвания показват, че трансплантацията на ембрионални стволови клетки в тялото на възрастен инициира процеса на регенерация на цялото тяло. Но сто процента успеваемост на процеса не е доказана. Много зависи от характеристиките на тялото на възрастния. Тук е важен и етичният въпрос на подобна процедура.

Твърди се че, уж има лаборатории с нанороботи, пречистващи човешкото тяло на клетъчно ниво, елиминирайки всички тумори. Естествено, само много богатите имат достъп до тази “услуга”.

А какво да кажем за добре познатите наркотици? Елитът е пристрастен към тях и ги консумира с тонове. Богатите умишлено насърчават употребата на дрога сред обикновените хора. Всички тези лекарства са създадени в собствените им лаборатории. Човек, зависим от наркотици и пари, е роб. Така че глобалният елит печели много от това.