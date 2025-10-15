Как Финландия успя да построи бомбоубежища за цялото си население?

„Познаваме съседите си. За съжаление.“

Финландските власти са подготвили бомбоубежища за почти всички жители на страната. 50 500-те действащи убежища, които са били непрекъснато изграждани след войната със Съветския съюз през 1939-1940 г., могат едновременно да поберат 4,8 милиона от 5,5-те милиона жители на Финландия, според Bild. За сравнение, Германия с население от 84,7 милиона разполага с бомбоубежища само за 480 000 жители, отбелязва изданието.

Във Финландия всяка сграда над 1200 квадратни метра е задължена по закон да има обезопасен сутерен. В столицата Хелзинки пък има значително повече места за подслон, отколкото жители.

Най-големият бункер се намира именно там. Той е разположен на 20 метра под земята и може да побере 6000 души. Инструкторът по гражданска защита и „пазач на бункера“ Томи Раски обяснява пред репортер на Bild, че хората вътре биха могли да оцелеят дори след ядрен удар. Поддържането на убежището е скъпо, но също така генерира стабилен доход, тъй като в него се помещават различни бизнеси: фитнес център, детска площадка, хокейна арена и подземен паркинг.

Това, което липсва в бункера е... консервирана храна?! Финландските власти са предоставили на домакинствата списък с основни вещи в случай на спешност. Той включва 72-часов запас от храна, фенерчета, батерии, постелка за къмпинг, личен спален чувал, както и лекарства, хигиенни продукти, йодни таблетки и, ако е възможно: книги, хартия и химикалки. От хората се очаква да дойдат с всички тези вещи в убежището в случай на нужда.

Разработен е и своеобразен график "за нормалност" на престоя под земята при извънредни обстоятелства: осем часа работа, осем часа сън, осем часа почивка. Концепцията зад него е: учителите трябва да преподават в бункера, а медицинските сестри - да продължават да се грижат за болните.

„Ние не сме хотел. Тук долу наистина става въпрос за оцеляване“, отбелязва Раски и допълва:

„Познаваме съседите си. За съжаление.“

Междувременно, през ноември, финландският парламент ще организира първото по рода си учение за работа в бомбоубежища за членовете си. Това ще бъде част от подготовката за евентуална война, която се засили след руската инвазия в Украйна.

През 2023 г. Финландия, която се присъедини към НАТО в отговор на нарастващата военна заплаха от Москва, проведе мащабна инвентаризация на своите бомбоубежища. Състоянието на повечето от тях беше оценено като задоволително.