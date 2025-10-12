Почина актрисата Даян Кийтън

Американската актриса Даян Кийтън почина на 79-годишна възраст, съобщават медиите в САЩ, позовавайки се на говорител на семейството ѝ.

Кийтън е починала в Калифорния. Повече подробности засега не се съобщават, а близките ѝ помолиха да не бъдат безпокоени, предаде БТА.

Даян Кийтън е родена като Даян Хол на 5 януари 1946 г. в Лос Анджелис. Майка й Дороти Дийн Кийтън е била любител фотограф и домакиня, а баща й Джон Нютън Игнейшъс Хол е инженер и брокер на недвижими имоти. По баща Даян има ирландско потекло. Тя наследява красотата на майка си, която е печелила конкурса „Мис Лос Анджелис“. По-късно Кийтън споделя, че именно театралността на този конкурс я е подтикнала да стане актриса. Другият импулс в тази насока идва от Катрин Хепбърн, която е източник на вдъхновение с таланта и независимия си дух за Даян Кийтън.

В Ню Йорк Кийтън учи актьорско майсторство в театралната академия „Нейбърууд плейхаус“. Още от ранни години тя се откроява с това, че когато разучава пиеса или сценарий за филм или сериал, тя успява да го запомни изцяло, още преди началото на репетициите или снимките, си спомня нейният колега Джак Никълсън и казва, че не познава друг актьор, който има подобен подход.

Кийтън се е снимала в десетки кинопродукции и телевизионни сериали и е участвала в редица театрални постановки. Кариерата й продължава над 5 десетилетия. Тя е носителка на престижни филмови награди, сред които Оскар, БАФТА и Златен глобус, и е номинирана за наградите Еми и Тони, както и за наградите на Гилдията на американските актьори. За цялостно филмово творчество тя получава отличията на Американския филмов институт и на Филмовото дружество към Център „Линкълн“.

Най-често Даян Кийтън е работила в киното с Уди Алън, Ал Пачино, Уорън Бийти и Джак Никълсън. С някои от тях има и романтични връзки.

Освен киното и театъра Кийтън се занимава активно и с фотография, тя е филмов продуцент, а също и специалист по реновиране на недвижими имоти, които после препродава на по-висока цена. Един от клиентите й в тази насока е била именно Мадона, купила от Кийтън реновирано имение в Бевърли Хилс за 6,5 милиона долара през 2003 г.

Даян Кийтън е й автор на няколко мемоарни книги и книги с фотографии. У нас е публикувана книгата й „Някога пак“.

Кийтън никога не се е омъжвала. Когато прехвърля 50 години, последователно осиновява момиче и момче – Декстър и Дюк, които днес са съответно на 29 и на 25 години. Братът на Даян Кийтън – Ранди, се бори с психическо заболяване и тя посвещава на тази борба мемоарна книга, озаглавена „Брат и сестра“.

В последните месеци от живота й здравето на Кийтън се влоши, припомнят американски медии. Кийтън е починала в Калифорния, съобщи говорител на нейното семейство, което помоли в този миг на скръб да не бъде безпокоено от медиите, поясняват световните агенции и американските медии.

(от БТА)