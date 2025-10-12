В ложата на Лорда: ПРеяждане с шампиони до повръщане

Футболисти на рекламните скамейки

Всяко надвикване независимо от повода, девалвира успеха

Доколкото познавам световния рекламен пазар, големи спортисти се снимат за модни брандове, спортни стоки, парфюми. Участват във филми, красят корици на списания. В България стават лица на супермаркети, кюфтета, наденица, недвижими имоти. Това ми прилича на подценяване на аудиторията, която следва да види в своите любимци мъжество, красота, привлекателност, дисциплина, чар. Никак не виждам Дейвид Бейкъм да рекламира някой гастроном, с увити около врата си кренвирши или бъркащ на живо полуфабрикат от топлата витрина.

Някога по българските ширини бе модно миски да изпълняват функцията на всичкорекламиращи, днес дори и да има някоя нова мис, пропуснал съм. ПРеяждане с шампиони до повръщане е необмислената и евтина еуфория с волейболистите ни, които са водени от бутик в бутик, снимани с този и онзи, посрещани ентусиазирани, сякаш сме племе, чиито вождове са измолили дъжд от небесата. Трябва да укротим малко нелепия си възторг от това, за да не заприлича той на онзи от 1984, който се преповтаря и до днес с отдавна изветряла значимост. За да не загорчи изкуствената сладост от него, предлагам да укротим спортните си емоции, за да не ги превърнем в спорни.

Всяко надвикване независимо от повода, девалвира успеха, корозира неговата привлекателност и допуска съмнения. Също така, кой решава, че само спортистите заслужават поклони и метани, а не успелите в друго наши сънародници. Писатели, поети, актьори... Дори лекари, прославили с ума си България. Трябва да гледаме на триумфите си като на ходила - изтъркаме ли ги, нямаме върху какво да стъпваме после. Затова - пазете ги.

Нова книга

Зорница и царят заедно за България

За представянето на нов албум за България в елитен столичен ресторант се появи цар Симеон Втори Сакскобургготски. Той бе поканен от издателя на луксозното четиво Кънчо Стойчев, а вечерта бе водена от снаха му Зорница Стойчева, влиятелна дама в туризма и ресторантьорството. Сред гостите бе френският търговски аташе Стефан Делайе, представители на туризма и бизнеса. Негово Величество, който е автор на предговора на книгата, каза няколко вълнуващи думи, а Мартин Захариев предложи това издание да бъде рецепциите на всички петзвездни хотели, посолства на България по света и ведомства.

Fashion idol

Людмил Ангелов

Световноизвестният крал на клавишите би се изненадал да попадне в модна рубрика. На фона на скромността му, всеки естетски комплимент звучи с още по-голяма сила. Днес той изпраща лятото в синьо и във възторга на това отдаване, се вижда малко облекчение след протоколните смокинги и фракове. Людмил Ангелов е заменил сценичните черни ризи с по-слънчева гледка, малък отпуск преди натоварения музикален сезон.

На театралната сцена

Русева мечтае за 100-но представление

Шуши, прекрасната и всеотдайна спътница на Жорж Ганчев присъства на представление на актрисата Роси Русева. Самата Роси си спомня, че двамата не пропускаха театрални и музикални премиери, изложби... На всяко нейно представление те я подкрепят. Актрисата, която има и собствено предаване, успява да го снима в “Уикенд с Роси”, малко преди да си отиде. Чаровен и забавен, говори за политика и фехтовка с ентусиазъм, както и за България. Двете с Шуши сякаш отново усещат неговото присъствие, а спътницата на Жорж, няма търпение да я гледа като Леа Иванова в спектакъла є “Седемте живота на Леа”. Тридесет изиграни представления на има Русева, а режисьорът Бойко Илиев смята, че от първия миг е влязла в кожата є. Здравко Радоев също се изказва ласкаво, а Стефан Диомов и прави комплимент при изявата и в Бургас. Актрисата мечтае за стотно представление.