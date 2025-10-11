Защо Елизабет II носила метална кука в чантата си

В интимния си аксесоар кралицата криела лакомства и сувенири

70 години използвала един и същи несесер за козметика

Кралица Елизабет II не се разделяла с любимите си чанти “Launer” в продължение на десетилетия. Този стилен аксесоар е станал нейн отличителен белег. Според околните, тя никога не излизала публично без чантата си, която придавала завършеност на визията є. Като всяка друга жена, кралската особа носела различни малки предмети, които да използва при нужда.

Кралица Елизабет започнала да купува чанти “Launer” за себе си през 1981 г. и останала лоялна към марката до смъртта си. Според собственика на фирмата, Джералд Бодмер, чантите на кралицата били изработвани от най-фината, мека и висококачествена телешка кожа. Джералд си спомня, че Елизабет най-често поръчвала модела “Traviata” от неговата компания.

Чантите от тази линия имали много семпла правоъгълна форма и били допълнени от удобни дръжки. Джералд си спомня още, че Елизабет обикновено предпочитала дамският аксесоар да не бъде с твърде къси дръжки, защото това би є попречило да се ръкува с различни официални лица. Понякога кралицата поръчвала матови чанти от “Launer”, но най-обичала тези от лачена кожа, в черни или тъмни цветове. Вътрешността им била облицована с висококачествен зърнест велур. Общо кралицата притежавала приблизително 300 чанти по всяко време.

Очила и писалки

Според спомените на близки до Елизабет II, тя винаги държала очила за четене в чантата си, а също и носна кърпичка и химикалка. Кралската особа използвала писалки за писане, защото ги смятала за по-естетически и удобни от химикалките. Предпочитала марката “Parker 51 Aeromatic” в ежедневието си. Въпреки това, веднъж годишно, за коледни събития, избирала химикалки “Parker Duofold International”, тъй като изглеждали по-елегантно.

Ярко червило

Разбира се, Елизабет II носела и козметичен ненесер в чантата си, който съдържал червило, пудра и малко огледало. Тя използвала червило в най-различни цветове и рядко нарушавала кралския етикет по отношение на избора си на дрехи и козметика. Това обаче не се отнасяло за червилото. Въпреки че кралските правила постановяват, че дамите, принадлежащи към кралското семейство, трябва да си слагат само червило в телесен цвят, Елизабет често боядисвала устните си в ярки нюанси.

Кралицата носила и парфюм в дамския си аксесоар, макар че рядко го използвала, а любимият є аромат бил “Floris”. Това е най-старата парфюмерийна компания в Англия и е доставчик на британското кралско семейство от 1820 г.

Самият ненесер бил изработен от метал. Известно е, че този аксесоар е сватбен подарък от съпруга є, принц Филип. Металната козметична кутийка била толкова скъпа на Елизабет, че тя никога не я заменила с друга по време на 70-годишното си царуване. Както си спомнят околните, Елизабет II рядко носела телефон в чантата си.

Тя използвала смартфони само когато напускала Бъкингамския дворец и пътувала към някоя от другите си кралски резиденции.

Колкото и странно да звучи кралската особа често пъхала и разни лакомства в дамския си аксесоар. Най-често това били ментови бонбони, които обичала, защото є помагали да поддържа дъха си свеж, както и деликатеси за нейното корги. Понякога кралицата носела и подсладител за кафе или чай.

Необичаен предмет

Най-необичайният предмет, който Елизабет държала винаги в чантата си, била метална кука с вендуза. Кралицата смятала този аксесоар за абсолютно необходим. Една от нейните придворни дами си спомня, че била много изненадана, когато за първи път видяла куката в ръцете на Елизабет, но скоро разбрала защо тя е толкова нужна.

На прием кралицата извадила куката от чантата си, залепила вендузата под плота на масата и към нея закрепила куката. След това окачила чантата си, освобождавайки по този начин ръцете си. Следователно куката била от съществено значение за британската господарка, защото не обичала да оставя чантата си на пода.

Портмоне

Елизабет нямала портмоне, а само малка кесия за дребни монети. В нея поставяла банкноти от 5 или 10 паунда и използвала тези пари, за да събира дарения за църквата.

Кралицата често носела в чантата си различни талисмани за късмет. Обикновено това били фигурки на кучета или коне, подаръци от нейните деца и внуци. Понякога вземала със себе си и предмети, от които се нуждаела за определено събитие. Тя обичала да снима и затова носела малък фотоапарат, а когато посещавала конни надбягвания, в чантата си държала бинокъл.