Жените изхвърлиха д-р Петров от „Игри на волята“

Стратегията им ги изпрати в Изолатора

Неврохирургът има хоби да реставрира маркови автомобили

Женската коалиция в отбора на “Лечителите” се договори и изхвърли от “Игри на волята” неврохирурга д-р Георги Петров - безспорно силен играч, добър стратег и пъзелист. Така нежният пол взе временен превес, но силите не му достигнаха да се пребори с другите играчи и съвсем закономерно се озова в Изолатора - най-ужасната от всички локации в Игрите.

Д-р Петров е на 39 години, родом от Пазарджик, но живеещ в София, и наистина е неврохирург, при това потомствен - баща му също е хирург. Петров-младши е завършил медицина в Пловдивския медицински университет. Има над 13-годишен опит предимно в сферата на спиналната неврохирургия - дегенеративни, травматични и неоплазмени болести на гръбначен стълб и гръбначен мозък. Използва най-модерни технологии в краниалната неврохирургия като невронавигация, извършва ендоскопски и ехографски асистирани оперативни интервенции. Има специализация по мини инвазивна спинална неврохирургия и озонотерапия в Тревизо, Италия. Работил е в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ “Света Анна” в София и МБАЛ Пазарджик. Към момента управлява група от частни медицински центрове в София с екип от 150 човека.

Женската коалиция закопа “Лечителите” на най-ужасното място в “Игри на волята”.

Извън професионалната му биография д-р Георги Петров е запален по пътешествията и екстремните преживявания. Решението си да участва в “Игри на волята” взема преди няколко години, но тогава физическата му подготовка се изчерпвала с качване на стълбите до дома му на третия етаж и ритане на футбол с двамата му синове пред блока. На първия кастинг попаднал сред добре тренирани мъже и жени с атлетични фигури, пред които буквално го било срам да се съблече. Оказало се обаче, че в бягането и други дисциплини имало и хора по-зле от него. Казали му, че има четири месеца, за да влезе във форма и да стане участник.

Това го мотивирало да започне да тренира усилено, всеки ден, разказа той в телевизионните студиа след напускането на Игрите. За по-малко от четири месеца успял да свали 10 килограма и да натрупа мускулна маса, да придобие релеф, немислим по-рано. По време на тв формата отслабнал още 11 кг, но не изпитвал глад, защото, по неговите думи, мозъкът му отказал да приема сигналите на стомаха. Затова пък на връщане към София накупил какво ли не - протеинови блокчета, чипсове, енергийни напитки - и само от морето до вкъщи качил килограм и половина...

Истинската страст на Доктора, както го наричаха в Игрите, обаче не са фитнесът и кросфитът, а класическите автомобили. Тъкмо те станаха повод за много одумки в социалните мрежи. Д-р Петров уточни, че не е богаташ, който колекционира маркови автомобили, а просто обича да реставрира стари коли. Може да разглоби една до основи и да я сглоби обратно. Възстановяването на един автомобил отнемал около 4 години, след което го продавал, за да купи следващия и да го реставрира.