Варна - домакин на модното събитие на годината

Един варненски форум е на път да засенчи модните събития в столицата. Предстои второто издание на Форум на модата - Варна от 17-ти до 20- ти октомври. Модният подиум ще събере стотици гости, сред които телевизионни знаменитости, дипломати, големи имена в модния бранш. Той ще бъде в луксозния петзвезден хотел Ensana Aquahouse в курорта Св. Св. Константин и Елена.

В четири поредни дни там ще се наслаждаваме на колекциите на международно признати дизайнери като Иван Донев, който има точно 33 интернационални награди за моден дизайн, Николай Божилов, Мариела Гемишева, Илия Илиев, Лиляна Петрова, Николета Фарах... Както и на Светослав Колчагов, който нашумя още преди години с това, че е бил асистент на Вивиан Уестууд и е направил сватбената рокля на Кари Брадшоу, с която тя не успя да се омъжи в сериала “Сексът и градът”, но която всички зрителки пожелаха!

Нели Анастасова (втората отдясно) е основател и организатор на Форума.

Елегантност, висока класа, оригиналност, изумителна ръчна работа - това отличава колекциите висша мода, които ще видим на Второто издание на Форума.

Основател и организатор на Форума е г-жа Нели Анастасова, позната в модните среди не само като създател и креативен директор на своя едноименен моден бранд за висша мода, но и като естет, филантроп и жена, вдъхновяваща със своите социални каузи. Тя също ще покаже своята последна колекция облекла haute couture.

Наред с големите имена на българската мода със свои колекции ще дебютират и талантливи млади дизайнери, подкрепяни безусловно от Нели Анастасова. На Форума ще бъдат представени и висок клас аксесоари - обувки и чанти Martini, оптика Радушева, телефони и часовници Vertu, бижута Go to Diamonds, козметика Sothys.

Цялото събитие е обединено от концепцията да представи модата не от търговската є страна, а като изкуство, като част от нашата съвременна култура, като естетика, затова и всеки детайл от обстановката - от декорацията и живата музика до селекцията на брандовете и колекциите носят белега на висока класа и ексклузивност.

Сред гостите на Форума отново ще бъде Терънс Кук, дизайнер на луксозния бранд за копринени аксесоари Ascot`s Father, изключително елегантният инфлуенсър Тиери Муел, който с облеклото си представя тренда на сезона, работи в колаборация с няколко марки и с присъствието си вдъхновява, Ашери Доган, основател и президент на Bursa Fashion Week, която ще покаже собствената си модна линия Emelia.