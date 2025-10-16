Академията за мода отдаде почит на великия Джорджо Армани

Н. Пр. Марчело Апичела: „Армани беше архитект на въображението, поет на тъканите и художник, който преведе италианската душа на универсален език!“

Проф. Любомир Стойков: „Гениалният Джорджо Армани предефинира концепцията за елегантност и издигна минимализма на най-висок пиедестал!“

Академията за мода почете паметта на неповторимия дизайнер Джорджо Армани със своя социално-културен проект на Академията - Вечер на стила. В столичната галерия „Милениум“ гостите се насладиха на предложенията на модните творци, посветени на великия италиански дизайнер. Официален гост бе Н.Пр. Марчело Апичела – посланик на Република Италия в нашата страна. В своето слово той изтъкна: „Има имена, които не принадлежат вече само на хората, а на историята. Имена, които се превръщат в символи, знамена, съществени части от нашата обща идентичност. Едно от тези имена е Джорджо Армани. Да говорим за него означава да говорим за Италия, която мечтае и кара другите да мечтаят. За Италия, която няма нужда да вика, за да бъде забелязана, защото красотата ѝ говори сама за себе си. За Италия, която създава и въвежда иновации, очарова и знае как да остави следа във времето с умерена сила. Армани не беше само моден дизайнер. Той беше архитект на въображението, поет на тъканите, художник, който преведе италианската душа на универсален език. Неговият стил – сдържан, елегантен, внимателен, говореше на целия свят. И така, днес, макар да и му казахме сбогом, го правим с благодарност. С възхищение. И със съзнанието, че неговият почерк е запечатан не само в дрехите, но и в културната памет на нашата страна. Благодарим ти, Маестро! За това, че ни научи, че елегантността е състояние на духа. И че когато е водена от гения и сърцето, Италия все още може да очарова света!“.

В своето специално послание проф. д.н. Любомир Стойков – председател на Академията за мода, подчерта: „С особено вълнение Академията за мода организира вечерта на стила в памет на Джорджо Армани – гениалния дизайнер, който предефинира концепцията за елегантност и издигна минимализма на най-висок пиедестал.

През изумителния си творчески път той безшумно и дискретно, но властно и могъщо завладяваше и управляваше вкусовете на истинските ценители на високия стил в модата. Не само като дизайнер, но и като комуникатор и рекламен стратег, и като новатор от най-висок ранг, Джорджо Армани показа как модният дизайн може да стане ултрапопулярен чрез холивудската звездна система и находчивото партньорство със знаменитостите от шоубизнеса и големия екран. Всичко това, редом със своеобразието на характера му, известната енигматичност и сдържаност в публичните изяви го поставят много високо в йерархията на най-добрите модни дизайнери на ХХ и първата четвърт на ХХІ век! В негово лице съвършената елегантност загуби най-големия си вдъхновител, режисьор и диригент, но пък вечността прие един от най-добрите си ангели на стила и красотата!".

Във вечерта „Поклон пред Армани“, бяха показани тематично издържани произведения на носителите на „Златна игла“ – Ивет Бианки (Ivette Bianchi), Радостина Долапчиева (Alegra), Стоян Радичев (Radichev), Поля Кинова (Paloma Fashion) и Нели Колева. В бляскавото събитие взеха участие и такива впечатляващи дизайнери като Таня Ян (Tanya Ian Exclusive), Антония Стоянова (Imane), Моника Господинова (MGriel fashion) и младата Борислава Борисова. Водеща бе харизматичната актриса, телевизионна и радио водеща Марина Кискинова. 

Моделите, които се откроиха по време на ревю-спектакъла са Вероника Стефанова - Мис България Свят 2017 и лице на „Златна игла 2021“, Жана Янева – Мис Вселена България 2021 и лице на „БГ модна икона 2025“, Александра Кръстева – Мис България 2022, Кристияна Йорданова - Мис България Свят, Гергана Желева – Мис България Добрич, Манита Вартан - Мисис Европа 2023, Камелия Димитрова, Виктория Югова, Кристияна Димитрова, Васи Якова и Николета Георгиева. 

На събитието присъстваха специални гости от културните, артистични и бизнес среди, сред които Н.Пр. Марчело Апичела, Роберто Санторели, Есил Дюран, Анелия Петкова, проф. д-р Ходор Факих, проф. д-р Йорданка Узунова, Виолина Маринова, д-р Росица Рангелова, Никола Рангелов, Дони Василева, Ирина Симеонова, д-р Мария Кръстева, Веселина Ангелова, Вили Николов, Анна Банова и др.

