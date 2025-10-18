Силвена Роу ще чете лекции по дълголетие

Създава магистърска програма в Университета по хранителни технологии - Пловдив

Шеф Силвена Роу, позната у нас предимно от кулинарното риалити “Мастършеф”, бе удостоена с Почетен професор на практика в Университета по хранителни технологии (УХТ) - Пловдив. Тя сподели, че ролята є ще бъде да работи с академичния състав, за да създаде магистърска програма на тема “Храна за дълголетие и биохакинг”.

“Щастлива съм, че ще мога да допринеса с моя дългогодишен опит като водещ световен специалист и шеф в областта на биохакинга и храненето за дълголетие, както и вече преподавател в Женевския колеж по науки за дълголетието, където преподавам на английски език курса “Храна за дълголетие”. Чувствам това признание като прекрасен мост между науката, гастрономията и бъдещето на човешкото дълголетие”, написа Силвена Роу под първите си снимки като преподавател в УХТ.

Тя е убедена, че бобът е храната на дълголетието и че страната ни има натурални пробиотици, посочвайки за пример киселото мляко и киселото зеле. Нашите туршии са суперхрани, но за съжаление няма кой да ги представя пред света. Шеф Роу сама прави кисело зеле в ресторанта си Дубай, където то става много бързо заради високите температури. Тя напомня, че за нашето ДНК е на-добре да консумираме нашата храна, а не такава, внесена от далечни страни.

Силвена, която е Роу по мъж, се премества в Лондон, когато е на 19 години. Пише статии на кулинарни теми, участва в различни предавания, готви за знаменитости като Клаудия Шифър, Тина Търнър и Шер. Присъствието є на българския тв екран започва през 2013 г., когато води кулинарното шоу “Щипка сол” по bTV, а през 2019, 2020 и 2021 г. е ментор в кулинарното риалити “Мастършеф”. През лятото на 2021 г. стартира своя YouTube канал с различни рецепти, а през 2021 г. издава деветата си книга с рецепти “Моята кухня”, която е и нейна първа книга на български език. През февруари 2022 г. стартира свое кулинарно предаване “Моето звездно парти” по бТВ. Кулинарката има собствен бизнес в Дубай.