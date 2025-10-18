Боксьор легенда с награда от Българския бал в Лондон

Елитното благотворително събитие събра средства за въздушна линейка

Лорд Евгени Минчев събра елитни гости в частен клуб

Модната и бизнес икона на Лондон Ребека Риофрио връчи плакета на Джон Конте

Кралският биограф лейди Колин Кембъл получи наградата “Приятел на България”

Повече от 120 подбрани гости от цял свят събра лорд Евгени Минчев на организирания от него вече близо 15 години Британско-български бизнес бал в Лондон. От години пиар и благотворителят лорд Минчев, който е и дългогодишен автор на “Труд news”, прави поредица от инициативи в британската столица, свързани с благотворителността. В името на България той създаде първият “Мартеница бал”, на който сред пищна програма с народни танци и песни обяснява смисъла на най-българския символ. Повече от 5 000 лондончани носят мартеница подарена от Евгени.

На състоялия се преди дни Британско-български бизнес бал в Лондон той започна речта си на брилянтен английски с цитата на Петър Дънов, че “България ще кредитира духовно света”. Лордът каза, че това предсказание вече се случва и българският дух витае сред европейските ни съседи.

Домакинът Лорд Евгени Минчев със специалните си гости лейди Колин Кембъл, принцеса Катарина- първа братовчедка на крал Чарлз Трети, бизнесдамата лейди Керъл Кофин Парсънс и Ребека Риофрио - издател на списанието на Британския парламент.

Сред личните приятели на благотворителя на събитието бе боксьорът легенда Джон Конте, носител на Ордена на Британската Империя. Кралският биограф лейди Колин Кембъл получи наградата “Приятел на България”, връчена є от почетният председател на бала Светла Евтимова. В рамките на бала награда получи и лорд Мартин Роуз, тя му бе връчена от Мая Игнатова.

Поли Хубавенска бе част от музикалната програма.

Бизнесдамата от Ямайка лейди Керъл Кофин Парсънс получи приза “Приятел на България” от съдия Фозия Садик. Модната и бизнес икона на Лондон Ребека Риофрио връчи плакета на боксьора Джон Конте. Риофрио е издател на списанието на британския парламент. Пламена Динчева- Fuego effect пък връчи наградата “Приятел на България” на музиканта от “Айрън мейдън” Тони Мур.

Легендата музикант Тони Мур също пя за интернационалната публика хитове на “Айрън мейдън”, в която група е свирил.

В края на вечерта, в която пяха Поли Хубавенска, Стоян Захариев и Тони Мур, бяха събрани средства за закупуване на въздушна линейка. Акордеонистът Исус Ангелов направи сензация, като изпълненията му се чуваха по цялата Exhibition road където се помещава частният клуб.

Стоян Захариев изпълни хита си “Анжелина” и други свои песни пред възторжената публика - синът му Крис също беше с него.

Кралският биограф лейди Колин Кембъл също получи приза “Приятел на България”, връчен є от меценатът Ана Михайлов.