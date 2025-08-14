Огнен атентат срещу полицейски шеф

Пожар в Козлодуй

Автомобилът му изгорял напълно

Неизвестни бандити подпалиха автомобила на шефа на полицията в Козлодуй - главен инспектор Бранимир Благоев.

Пламъците лумнали в нощта на сряда срещу четвъртък на паркинг пред жилищен блок в града. Автомобилът “Ауди” на полицейския началник изгорял напълно. Заради палежа са пострадали още 3 коли, които са били паркирани в близост. Полицията е започнала издирване на бандита.

Според агенция bulnews.bg това е поредната атака срещу Бранимир Благоев. През април т. г. в града за една нощ изгоряха 8 коли, а пламъците тръгнаха от джип “Ренегат”. Малко след това се оказа, че той е собственост на жената, с която живее шефът на полицията в Козлодуй.

Изясняват се мотивите за новия огнен атентат. Една от версиите е, че в дъното на палежите стояли лични отношения, а не професионални.