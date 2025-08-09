ОДМВР Бургас издирва агресивна жена, вероятно украинка

ОДМВР Бургас издирва агресивна жена, установена в района на бензиностанция „Дега“ в града

ОДМВР Бургас издирва данни за самоличността на горепосочената жена, вероятно украинка. Същата е установена в района на бензиностанция "Дега" край автогара "Запад".

Жената е била агресивна спрямо служителите от обекта.

Призоваваме гражданите, разполагащи с някакви данни относно самоличността или адреса за пребиваване на жената да съобщят незабавно на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР!