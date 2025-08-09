Оставиха в ареста трима обвинени за фалшиви пари

Софийският градски съд остави в ареста тримата мъже – Евгени Дакев, Даниел Димов и Християн Георгиев, обвинени в държане на фалшиви пари. Законът предвижда за това престъпление наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода.

Защитата на Георгиев представи доказателства, че той страда от разстройство на личността и има експертно решение на ТЕЛК от 2024 г., определящо 69% неработоспособност.

Адвокатът на Дакев оспори тезата на прокуратурата с експертиза, според която откритите банкноти са с лошо качество, както и с твърдението, че автомобилът, в който са намерени, не е управляван от обвиняемия.

Защитата на Димов пък подчерта, че по банкнотите няма пръстови отпечатъци, а в дома му не са намерени свързани с разследването доказателства.

Съдът прие, че фалшивите банкноти са открити в автомобил, собственост на бащата на Георгиев, в който са пътували и тримата обвиняеми от Варна до София. Според магистратите единственото логично обяснение за това пътуване е именно намерените подправени пари.

Основният мотив за решението е обществената опасност, която съдът прецени, че и тримата представляват. Здравословното състояние на Георгиев не бе счетено за достатъчно основание за по-лека мярка.

Обвиняемите имат право да обжалват в тридневен срок.