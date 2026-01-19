Отлагат скенерите за бюлетини с една година

Предстоят разговори и с хората от “домовата книга”

Президентът свиква консултации за служебен кабинет

Оптичните сканиращи устройства на бюлетините, с които гласуваме да бъдат въвеждани от началото на 2027 г., е предложението на шефа на правната комисия в НС Анна Александрова. Това означава, че за предстоящите извънредни избори за парламент ще гласуваме както на предишните - с бюлетини и машини. Неясно засега е ще бъде ли върнат протоколът, издаван от устройствата, който бе премахнат, а машините бяха превърнати в принтери.

Днес и утре предстоят извънредни заседания на правната комисия, за да бъдат разгледани оставащите текстове от доклада по общия законопроект. Той е 178 страници.

Експерти по изборния процес призоваха депутатите да не правят големи промени в изборните правила в последния момент. Казаха, че е рисково и подобен подход би засилил недоверието в изборния процес.

Този седмица се очаква президентът Румен Радев да започне консултации с парламентарно представените партии за формиране на служебно правителство. ППДБ са единствената парламентарна група, която публично лансира своя кандидат за служебен премиер - Андрей Гюров. Той бе отстранен от поста подуправител на БНБ заради несъвместимост, а казусът все още не е решен.

Предстоят разговори на президента Румен Радев и с хората от т. нар. “домова книга”. След тях ще се разбере и на кого се е спрял изборът на държавния глава за служебен премиер.

Президентът насрочва избори след формирането на служебно правителство.