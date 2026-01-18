Рая Назарян: Ако съм служебен премиер и водач на листа от ГЕРБ, какво ще е доверието на обществото?

Още по темата: Омбудсманът Велислава Делчева: Не съм потърсена от Радев за служебен премиер 18.01.2026 12:20

Изборът на служебен премиер трябва е максимално отдалечен от политическия процес, подчерта председателят на НС

"Като председател на 50-ото Народно събрание, имах възможността да изложа аргументите си и позицията ми е последователна и непроменена, а тя е непроменена, защото не са променени аргументите в подкрепа на тази позиция.

Това каза председателят на Народното събрание Рая Назарян по БНР като коментар, че председателят на НС е първият, когото президентът би трябвало да попита дали би приел да бъде служебен премиер.

Председателят на НС е народен представител като останалите 239 народни представители, които принадлежат към политически формации, припомни тя. "Председателят е издигнат и принадлежи към конкретна политическа формация, която ще участва в изборите, а самият председател ще бъде кандидат за народен представител, включително може да бъде и водач на листата. В този смисъл, когато си участник и да оглавиш едно служебно правителство, чиято роля е съвсем различна, се губят гаранциите за безпристрастност към протичането на изборите", допълни тя.

По думите на Рая Назарян изборът на служебен премиер трябва да бъде безпристрастен и максимално отдалечен от политическия процес. "Ако съм служебен премиер и в същото време съм водач на листа от ГЕРБ, какво би било доверието в обществото", попита Назарян и допълни, че възстановяването на обществено-политическия диалог изисква възвръщане на доверие, а то се гради с гаранции и доказателства за честност и безпристрастност.

"С участието на ярка политическа фигура в изпълнителна власт, която има отношение към организирането на изборите, по никакъв начин не допринасяме за повишаване на доверието или на избирателната активност", добави Назарян.

"Би било обществено безотговорно подобно съгласие в тази ситуация, в която е ясно, че трябва да бъдат възстановени и върнати към своята нормалност диалогът и доверието между обществото и политиците", каза още председателят на НС.

Назарян обърна внимание на това, че когато една институция е толкова фрагментирана, каквато е Народното събрание - с девет парламентарни групи, и те предпоставят изключително силна конфронтация в него, има изключително ниско доверие.

Ако президентът Румен Радев се появи на политическия терен, Назарян смята, че това би променило мисленето, плановете и настроението във всички партии, както и подхода в предизборните им кампании.

"Важно е да знаем какви са неговите посоки, визия за развитие на страната, хората около него, посланията му, идеологията му, това са важни неща, които към момента са обект на предположения, така че е трудно е да се говори", каза тя.