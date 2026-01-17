Станислав Анастасов: ППДБ последователно подкрепят руските енергийни интереси в България

Зам.-председателят на ДПС и на ПГ на "ДПС-Ново Начало" Станислав Анастасов публикува пост във Фейсбук, в който обвини ПП-ДБ в зависимости към Руските енергийни интереси.

Публикуваме целия текст без редакторска намеса:

ПП-ДБ са напълно последователни в подкрепата си за Руските енергийни интереси и зависимости в България:

1. Пречеха на взимането на нефтения терминал в Росенец от руската Лукойл

2. Асен Василев с неговата дерогация даде над 10 млрд. долара на режима в Москва в разгара на войната в Украйна

3. Гласуваха против преговорите с потенциален изпълнител на проекта за 7ми и 8ми блок на АЕЦ Козлодуй с американската технология AP1000 на Westinghouse

4. Бяха твърдо против корейската Hyundai Engineering & Construction да строи блоковете на Westinghouse

5. Асен Василев като министър на финансите категорично отказваше да финансира проектното дружество и се наложи Народното събрание да гласува нарочно решение

6. Мирчев постоянно задава парламентарни въпроси, целящи да хвърлят сянка и съмнения върху проекта и партньорите на България

7. ПП-ДБ бяха твърдо против законовите промени с първи подпис на ДПС-НОВО НАЧАЛО, които спасиха Българската рафинерия в Бургас от контрола на санкционирания от САЩ руски Лукойл

8. Поредното доказателство за ясната проруска политика на ПП-ДБ в картинката долу

ДПС-НОВО НАЧАЛО решително работи и ще продължава да работи за премахването на зависимостите в Българската енергетика от режима в Москва и въвеждането на технологии от партньорите на България от САЩ и Европейския съюз.

Защото това е в интерес на силна и независима прозападна България!