От 2026: Пускат директен полет София-Римини

Една от водещите авиокомпании в България обяви старта на нов директен маршрут от София до Римини (Италия). Полетите по новата линия започват на 31 март 2026 г. и ще се изпълняват три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота – през целия летен сезон. Билетите вече са в продажба и могат да бъдат закупени и в мобилното приложение на авиокомпанията на цени, започващи от 48,99* лв.

Римини, разположен на красивото адриатическо крайбрежие, е една от най-популярните летни туристически дестинации в Италия. Известен с дългите си пясъчни плажове, превъзходната кухня и живописните старинни улички, градът предлага богато културно наследство и емблематични забележителности като Арката на Август, моста на Тиберий и историческия център, който пази духа на древен Рим.

В близост до града се намира и Република Сан Марино – една от най-старите държави в света, лесно достъпна за еднодневни разходки. Римини е предпочитана дестинация както за семейни почивки, така и за млади пътешественици, които търсят комбинация от релакс и разнообразни развлечения.

„Приветстваме новата линия на WizzAir за лято 2026 г. до Римини, която е третата обявена дестинация на авиокомпанията за предстоящия сезон. Това продължаващо разрастване на мрежата отразява силното партньорство между летището и компанията, както и нашия общ ангажимент да предлагаме на пътниците по-голям избор и по-добра свързаност. Уникалната комбинация от култура, крайбрежие и гостоприемство прави Римини вълнуващ нов маршрут за българските пътници, а ние очакваме с нетърпение успешен сезон заедно“, заяви Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект – оператор на летище „Васил Левски“ – София, цитиран от портала travelradar.