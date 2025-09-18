От 23 до 26 септември АПИ ще чисти крайпътна растителност в участък от „Хемус“ в Софийско

През следващата седмица - от 23 до 26 септември, между 7 ч. и 17 ч., за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите ще се отстранява крайпътна растителност, в участъка в посока Варна между 44-ти и 53-ти км на АМ „Хемус“.

В отсечката на територията на Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.