Ден на отворените врати в „Акве Калиде“ в Бургас

Посетителите ще се запознаят с историята на древните терми

В края на лятото, Ден на отворените врати предстои в един от най- посещаваните туристически обекти на Бургас – „Акве Калиде“. Той ще бъде част от световна инициатива под егидата на World Wellness Weekend. Това е неправителствена международна асоциация, занимаваща се с насърчаването на здравето и здравословния начин на живот на хората по света.

На 22 септември, всички посетители могат да разгледат аква центъра на обекта, да се запознаят с историята на древните терми и др.

С това събитие Община Бургас насочва усилията си към развитие на здравния и СПА туризъм.