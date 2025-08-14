Пиян украинец катастрофира на главната алея в Слънчев бряг

Украински гражданин, употребил солидно количество алкохол, катастрофира на главната алея в курортния комплекс "Слънчев бряг".

"На 14 август около 00.30 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за възникнал пътен инцидент на главната алея в Слънчев бряг срещу хотел "Дриймс Съни Бийч Резорт", при който лек автомобил "Киа Стингер", с украинска регистрация, управляван от украински гражданин, движейки се по главната алея в посока Несебър, навлиза в разделителния остров и се удря в разделителната мантинела", се посочва в информацията.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, като дрегера отчел - 2,23 промила, но той отказал да даде кръвна проба за изследване.

Задържан е за срок до 24 часа, а автомобила е иззет. По случая е образувано бързо производство.