Пламна горски масив край Велинград

Пожар е пламнал в ранния следобед в горски масив край Велинград, над голям хотелски комплекс.

Засегнатата площ е около 6 декара. В гасенето участват два високопроходими противопожарни автомобила, горски служители и доброволци, съобщи БНР.

Пожарът вече е локализиран и няма никаква опасност за населените места, каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов:

"Има низов пожар в горския фонд на Държавното горско стопанство "Алабак". Незабавно са предприети действия за пожарогасене, за ограничаване разрастването на пожара. Към момента бихме могли да споделим с радост, че пожарът е ограничен и локализиран, спряно е неговото разрастване. Добре, че пожарът е низов. Завършва се доизгасяване на отделни локални огнища. Екипите ще останат дежурни на място и през нощта".