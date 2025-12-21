Подготвителните дни преди Рождество са за вътрешно очистване и духовно пробуждане, каза Видинският митрополит Пахомий

Подготвителните недели преди Рождество Христово не са за самите дни като такива, а за хората – за тяхното вътрешно очистване и духовно пробуждане. Това каза в проповедта си Видинският митрополит Пахомий, който води светата литургия в старинния храм "Света Петка“ във Видин.

Владиката припомни, че в този древен храм са съхранявани мощите на света Петка Българска, както и че именно тук по предание е приел мъченическа смърт Видинският митрополит Калиник. "Това са събития, осветили този Божи дом – място, в което са извършени множество тайнства, чудеса и е пролята мъченическа кръв“, отбеляза митрополит Пахомий.

Постът е време за отделяне от житейските грижи, които често задушават духовния живот на човека, подобно на тръни, които пречат на семето да даде плод. Видинският митрополит изрази тревога, че много хора днес търсят смисъла на празника във външното – в трапезата, обичаите и суеверията, вместо в Божия промисъл и Божията любов, проявена чрез раждането на Иисус Христос. "Истинският дар е самият Христос, Който дойде сред нас, за да отвори отново вратите на рая и да даде на човека възможност за вечен живот“, каза той.

В проповедта си владиката припомни и библейската история за грехопадението на Адам и Ева и за изкушенията, чрез които злото се стреми да отдалечи човека от Бога. Единствената защита е Божията благодат, която предпазва от страстите и лъжата.

Митрополит Пахомий призова вярващите да посрещнат Рождество Христово не само с подредени домове и празнична трапеза, но и с отворени сърца – чрез пост, молитва, изповед и причастие. "Нека освободим умовете, сърцата и душите си от греховността, от страстите, от амбицията на гордостта и себелюбието, самонадеяността, че ние сме всичко, че ние можем да бъдем богове. Нека не само по празниците, а винаги Господ да бъде с нас", отбеляза още Видинският митрополит.