От днес: Зелен билет в София заради мръсния въздух

За първи път от началото на сезона в столичния градски транспорт се въвежда зелен билет заради прогнозата за мръсен въздух.

Мярката ще бъде в сила днес, утре и в понеделник, като е предприета заради прогноза за мъгли и задържане на фини прахови частици в атмосферата.

През същия период паркирането в буферните паркинги към метрото ще бъде безплатно, с цел да се насърчи използването на обществения транспорт.

Зеленият билет струва 1 лев, валиден е за целия ден и може да бъде закупен с банкова карта директно в превозните средства, от водачите, онлайн чрез сайта на Центъра за градска мобилност, както и от касите на градския транспорт.

От Столичната община уточняват, че зеленият билет не важи за нощния градски транспорт.