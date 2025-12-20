Турист падна в пропаст край връх Вихрен в Пирин планина, съобщават БНТ.

Към мястото на инцидента вече се насочват двама спасители от Планинската спасителна служба (ПСС) в Банско. Те са транспортирани с хеликоптер, за да достигнат по-бързо до пострадалия. Допълнителни екипи са в готовност да се отправят към мястото, ако се наложи.

Все още няма информация за състоянието на туриста. Сигнал за инцидента е подаден от негов приятел, който е бил с него. По думите му, пострадалият се е подхлъзнал на Джамджиев ръб по източния склон на маршрута за Вихрен, съобщават от ПСС.