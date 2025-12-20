Жителите на Узунджово посрещнаха Игнажден: Традициите оживяха в сърцето на селото

Особено внимание бе отделено на посрещането на „полазника“ – първия гост, който прекрачва прага на дома

Жителите на село Узунджово се събраха в залата на читалище „Пенко Пенков“, за да отбележат един от най-важните зимни празници в българския народен календар – Игнажден, разказва кореспондентът на "Труд news" Виктор Райковски. С много вълнение и почит към традициите, хората пресъздадоха автентичния обред, както са го правели предците им, предавайки символиката и вярванията от поколение на поколение.

Игнажден, честван на 20 декември, се приема за начало на новата година според народните вярвания. Денят е натоварен с дълбока символика, свързана с късмета, благополучието и плодородието. Затова и всеки жест, дума и действие имат особено значение.

В читалищната зала бе разигран целият празничен ритуал. Жените приготвиха обреден хляб, замесен с внимание и благослов, като по време на пригаждането му се изричаха наричания за здраве и берекет. Особено внимание бе отделено на посрещането на „полазника“ – първия гост, който прекрачва прага на дома на Игнажден. Според народните вярвания от това какъв човек е полазникът – добър, работлив и благ – зависи каква ще бъде годината за домакините. В ритуала влезе полазник, който символично донесе благоденствие, здраве и късмет, а домакините го посрещнаха с хляб и топли думи.

С това тържествено отбелязване на Игнажден жителите на Узунджово още веднъж доказаха, че читалището остава сърцето на общността – място, където миналото оживява и дава смисъл на настоящето.

Автор: Виктор Райковски